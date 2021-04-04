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HAVA DURUMU | Kar geri mi geliyor? Meteoroloji'den 4 ile flaş uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken Meteoroloji'den flaş bir kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Peki kar geri mi geliyor? İşte il il hava durumu

04.04.2021 17:24 - Son Güncelleme: 04.04.2021 17:24
HAVA DURUMU | Kar geri mi geliyor? Meteoroloji'den 4 ile flaş uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi, Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'daki hava sıcaklıklarının düşmesi milyonları yeniden heyecanlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de müjdeli haberi vererek kar yağacak illeri açıkladı.

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HAVA DURUMU | Kar geri mi geliyor? Meteoroloji'den 4 ile flaş uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA DURUMU | Kar geri mi geliyor? Meteoroloji'den 4 ile flaş uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının; Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Kar geri mi geliyor? Meteoroloji'den 4 ile flaş uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Kar geri mi geliyor? Meteoroloji'den 4 ile flaş uyarı! Yarın hava nasıl olacak?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, Doğalgaz ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.