100.000 kişiye İŞ KAPISI! O tarihte BAŞVURULAR açılıyor! Başkan Erdoğan'dan iş arayanlara müjde...
İş arayanlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. İmzalanan anlaşmanın BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam yaratacağını kaydeden Zuyudi, anlaşmanın, prosedürlerin onaylanmasının ardından 3 ila 6 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini, 1 yıl içinde de uygulamaya koyulacağını aktardı. Peki, BAE 100 bin kişilik istihdam hangi alanlarda yapılacak? İşte detaylar...
BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi, Türkiye ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türk ekonomisinde yaklaşık 100 bin istihdam sağlanacağını belirtti. Peki, 100 bin kişilik istihdam hangi alanlarda sağlanacak? BAE tarafından başvurular ne zaman alınacak? İşte detaylar...
BAE Ekonomi Bakanı Merri ise Abu Dabi yönetiminin, iki ülkenin beklentilerine hizmet edecek gerçek bir ekonomik bütünleşme için dost ülke Türkiye ile ekonomi alanında işbirliğine devam edeceğini dile getirdi.
Söz konusu anlaşmaya imza atarak, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Merri, "BAE ve Türkiye'nin bölgenin en dinamik ekonomileri olmaları hasebiyle uluslararası ticaret akışında oynadıkları rolü göz önüne aldığımızda Türkiye ile yaptığımız bu ortaklığın tüm Orta Doğu'ya ve genel olarak küresel ticaret akışına olumlu yansıması olacaktır." dedi.