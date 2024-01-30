%100 etkili doğal öneri! "Acı çeken kişiyi..." İbn-i Sina aşk acısına çareyi 1000 yıl önce yazmış!

Eski çağlarda yaşamış ünlü İslam bilgini İbni Sina'nın eseri "Küçük Tıp Kanunu", günümüzde hâlâ büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Tıp biliminin temellerinden biri olarak kabul edilen bu eser, sağlık sorunlarına doğal çözümler sunan öğütleriyle bilinir. İbni Sina'nın tıp alanına katkıları, şifalı tavsiyeleriyle günümüzde de sağlık bilimine ışık tutuyor. İbni Sina, tıp bilimindeki yaklaşımlarıyla döneminin çok ötesinde bir düşünür olarak kabul edilir. Onun eserleri, modern tıbbın temellerini oluşturan değerli bilgiler içerir. "Küçük Tıp Kanunu" ise, sağlık ve hastalıkların doğal yollarla tedavisi hakkında önemli bilgiler sunar.
İbni Sina'nın "Hâkim-i Tıb" olarak anılan ve "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirilen Küçük Tıp Kanunu eseri, birçok hastalığın doğal çözümlerini sunuyor. Eserde, genel sağlık prensipleri, beslenme önerileri ve yaşam tarzı tavsiyeleri de bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın şifalı önerileri...
SÜREKLİ BAŞ AĞRISININ ÇARESİ
"Ateşli baş ağrısı kandan olur. Alameti ise yüz kızarması, damarların barizleşmesi, nabız atılının büyümesidir. İlacı kan vermek ve hacamat (vücuttaki pis kanın atılması) yaptırmaktır. Alınması gereken gıda yumurta sarısı, hindiba ve sirkedir.''
DEPRESYONDAKİLERE ÇARE
"Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. "