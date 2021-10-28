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10 yılda kendini amorti edecek! Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı. Barajın ulaşım ağı ve yeni yerleşim yeriyle birlikte projeye 8 yılda, 20 milyar TL harcandı. Yıl sonunda su tutacak olan ve milli ekonomiye yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak proje, 10 yılda kendini amorti edecek.

28.10.2021 13:02 - Son Güncelleme: 28.10.2021 13:05
10 yılda kendini amorti edecek! Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı.

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10 yılda kendini amorti edecek! Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor.

10 yılda kendini amorti edecek! Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı

Proje, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Yıl sonunda su tutmaya hazırlanan barajla Antalya büyüklüğünde bir kentte yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

10 yılda kendini amorti edecek! Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı

GÖVDE 100 KATLI GÖKDELENE EŞİT
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Proje, günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.

10 yılda kendini amorti edecek! Yusufeli Barajı’nın inşaatı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 26'ncı Bölge Müdürlüğü Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatlarımızı temmuz ayında tamamladık. Yıl sonu itibarıyla su tutma noktasında herhangi bir eksiğimiz kalmayacak. Toplam kurulu gücümüz 558 megavat, yıllık enerji üretimimiz ise yaklaşık 1 milyon 888 bin kilovat saattir.

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