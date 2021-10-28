İşte koronavirüsü en çok yayan grup!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs günlük hayatımızı resmen ele geçirirken milyarlarca kişi illet hastalıkla mücadele ediyor. Koronavirüs belirtileri kişiden kişiye değişirken en çok şikayet, tat ve koku kaybı, ateş, boğazda ağrı, halsizlik olarak seyrediyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüsü en çok yayan kişileri açıkladı.
28.10.2021 12:16
- Son Güncelleme: 28.10.2021 12:16
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs hastalığında bir kesimin koku, tat kaybı olmadan test vermediğini söyledi.
Doç. Dr. Savaşçı, vakalarda istedikleri düzeyde düşüşün gerçekleşmediğini belirterek, "Halkımız koku, tat kaybı olmadan test vermiyor. Bu yanlış bir yönlendirme. Ateş, burun akıntısı, boğazda ağrı, halsizlik varsa, sinüzit belirtileri de varsa halkımızın mutlaka PCR testi yaptırması gerekiyor. Belirtileri olmasına rağmen toplumda dolaşarak virüsün yayılmasına neden olan bir kitle var.