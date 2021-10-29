İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Kentte özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda binanın yıkılması ve hasar görmesine neden olan depremde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önemli görev aldı.