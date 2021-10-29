İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi
İzmir depremi telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremden hemen sonra kayda giren polis telsiz konuşmaları, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dönemin Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel: "Merkez, Kızılay Kan Bankasının 2 arka sokağında bir bina daha komple çöktü. İçerisinde vatandaşlar var. Dışarıda kalan vatandaşlarla açmaya çalışıyoruz." Dönemin Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal "Merkez, bu 240/2 sokağa ivedi itfaiye gelmesi lazım. İçeride vatandaş ve çocuklar var. Apartman yıkılmak üzere"
29.10.2021 15:52
- Son Güncelleme: 29.10.2021 15:52