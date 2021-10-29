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İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi

İzmir depremi telsiz konuşmaları ortaya çıktı. İzmir'de 30 Ekim 2020'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremden hemen sonra kayda giren polis telsiz konuşmaları, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dönemin Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel: "Merkez, Kızılay Kan Bankasının 2 arka sokağında bir bina daha komple çöktü. İçerisinde vatandaşlar var. Dışarıda kalan vatandaşlarla açmaya çalışıyoruz." Dönemin Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal "Merkez, bu 240/2 sokağa ivedi itfaiye gelmesi lazım. İçeride vatandaş ve çocuklar var. Apartman yıkılmak üzere"

29.10.2021 15:52 - Son Güncelleme: 29.10.2021 15:52
İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Kentte özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda binanın yıkılması ve hasar görmesine neden olan depremde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önemli görev aldı.

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İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi

Enkaz alanlarına ilk ulaşan ekipler de yine emniyet personeli oldu.

İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi

Gerekli bilgilendirmeleri haber merkezi ile paylaşan polisler, arama kurtarma, sağlık ve diğer ekiplerin enkaz bölgelerine gelmesi için büyük çaba harcadı.

İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi

Sarsıntıdan hemen sonra polislerin telsiz konuşmaları da kentin yaşadığı felaketi bir kez daha hafızalara kazıdı.

İzmir depremi telsiz konuşmaları! Polislerin sözleri felaketi gözler önüne serdi

"ARKADAŞLAR SAKİN OLACAĞIZ"
Polis haber merkezinin deprem anından itibaren ekiplerle konuşmaları telsize şöyle yansıdı:

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