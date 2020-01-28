10 vagonlu konaklama treni Elazığ Tren Garı'na ulaştı! İşte içinden ilk görüntüler

Ülkede daha önce de depremlerin yaşadığını ifade eden Kavak, "Allah daha beterinden korusun. Memleketimizde birlik ve beraberlik duyguları üst safhada. İnsanlarımızın ilgisi bize güç veriyor. Biz de aldığımız bu güçle ayakta durmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz, evlerimize giremiyoruz. Bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Tren çok konforlu ve rahat. Mutlu olduk bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.