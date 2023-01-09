10 Ocak 2023 Salı okullar tatil mi? Yarın Kastamonu, Gümüşhane, Kilis, Bartın, Kars, Van, Sinop'ta okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!
10 Ocak 2023 kar tatili var mı sorusunun yanıtı çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Pek çok ilimizde etkili kar yağışı etkisini gösterirken yarın okulların tatil olup olmayacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Bu hafta bazı illerimizde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmişti. Peki, 10 Ocak 2023 yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...
"10 Ocak 2023 yarın kar tatili var mı?" ve "Okullar tatil mi?" soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 10 Ocak 2023 yarın kar tatili var mı? Okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Kar tatili olan iller hangileri? İşte son detaylar...
OKULLARDA KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kar yağışı sonrasında tatil haberi gelmeye başladı. Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi. Van Valiliği şu açıklamayı yaptı; ''Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilere Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi.Van ili merkez (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile "Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere" okullar (09.01.2023) bir (1) günlüğüne tatil edilmiştir.''
Meteoroloji'den 9 kente hava durumu uyarısı: 15 saat sürecek!
Meteoroloji tarafından yapılan 'Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat!' başlıklı hava durumu uyarısı şöyle:
10.01.2023 Salı günü Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Çanakkale'nin güneyi Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisedine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.