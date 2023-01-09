10 Ocak 2023 Salı okullar tatil mi? Yarın Kastamonu, Gümüşhane, Kilis, Bartın, Kars, Van, Sinop’ta okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!

Meteoroloji'den 9 kente hava durumu uyarısı: 15 saat sürecek!

Meteoroloji tarafından yapılan 'Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat!' başlıklı hava durumu uyarısı şöyle:

10.01.2023 Salı günü Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2) Çanakkale'nin güneyi Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyı kesimlerde yıldırım hadisedine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.