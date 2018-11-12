Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
Deprem bir Türkiye gerçeği ve biz pek hazır değiliz. Olası bir takım deprem senaryoları ortaya atılırken, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, vatandaşların evlerinin altından fay hattı geçip, geçmediğini öğrenebileceklerini söyledi. Peki evin altından fay hattı geçip geçmediği nasıl öğrenilebilir?
EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇTİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, Bursa'da 7 şiddetinde deprem beklendiğini belirtirken vatandaşların artık MTA'nın internet sayfasına girerek, evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini görebileceğini söyledi.
Er, "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) internet sayfasına girildiğinde evinizin neresinden fay hattının geçtiğini görebilebilirsiniz. Bursa'da 7 büyüklüğünde bir deprembekleniyor. Bunu herkes biliyor. Yapılması gereken şeyler çok basit. Planlama yapacağız. Bin tane, 10 bin tane tek planlama, bir tane bütüncül planlamanın yerini tutmaz. Deprem hangi büyüklükte, nerede olur biliyoruz. Zemin ve binaların özelliklerini de biliyoruz. Yapılacak şey bütüncül planlamadır" dedi.
'KIYAMETİ YAŞAYACAĞIZ'
1855 yılında Bursa'da yaşanan depremden daha kötüsünü yaşayacağız. Küçük kıyamet diyorduk, ama orta kıyameti yaşayacağız. 1855 yılındaki gibi Tophane yamaçlarındaki bir Bursa'dan bahsetmiyoruz. Sıvılaşma bölgelerindeki birçok yapılaşmadan söz ediyoruz. Belediyelerde sıvılaşma bölgelerindeki yapılarla ilgili denetleme yöntemini bilen yetkili insan yok. Eğitimden geçmemiz lazım, meslektaşlarımız burada daha çok çalışması gerekiyor.