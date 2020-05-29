Haberler Galeri Güncel 1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli kararları gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 1 Haziran'da hangi yerlerin açık olacağı ve hangi yasakların kalktığı konusunda araştırmalara başlandı. Peki 1 Haziran'da hangi yerler açılıyor ve hangi yasaklar kalktı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte detaylar...

29.05.2020 13:44 - Son Güncelleme: 29.05.2020 14:05
1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

Koronavirüs salgınında pek çok alanda çeşitli tedbirler sağlandı. Türkiye'de Koronavirüs tedbirlerİ kapsamında alınan kararlar 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. Peki yeni normalleşme kararları neler? Haziran ayında hangi yasaklar kalktı? Hangi yerler açılıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA

Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi
Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi