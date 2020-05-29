1 Haziran'da neler değişecek? Hangi işletmeler açılacak? İşte normalleşme takviminde alınan karalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli kararları gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 1 Haziran'da hangi yerlerin açık olacağı ve hangi yasakların kalktığı konusunda araştırmalara başlandı. Peki 1 Haziran'da hangi yerler açılıyor ve hangi yasaklar kalktı? Normalleşme süreci nasıl olacak? İşte detaylar...
29.05.2020 13:44
- Son Güncelleme: 29.05.2020 14:05
SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR
Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.
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