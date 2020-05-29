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Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi

Koronavirüs salgını sonrası 16 Mart'tan bu yana ilk kez camilerde cuma namazı kılınacak. Cuma namazı öncesi camilerde birçok önlem alınırken, tek kullanımlık seccade ve maskeler dağıtıldı. Türkiye genelinde vatandaşlar yeniden camilere gidebilmenin sevincini yaşadı. İşte koronavirüs salgını sonrası kılınan ilk cuma namazından görüntüler...

29.05.2020 12:59 - Son Güncelleme: 29.05.2020 13:33
Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi

Cuma namazı için yüz binlerce vatandaş camilere akın etti. 16 Mart tarihinden bu yana ilk kez kılınan cuma namazı için camilerde bazı tedbirler alındı.

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Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'tan beri kapalı olan cami ve mescitler 2.5 ay sonra Cuma namazıyla toplu halde ibadete açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda da cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmak için vatandaşlar camilere akın etti. O camilerden biri de Çamlıca Camii'ydi. Camiye gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar maske ve tek kullanımlık seccade verildi.
Camiye gelen bir kişi, "Tedbirimizi aldık ,maske taktık önlemimizi aldık" diye konuştu.

Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi

Eyüp Sultan Camisinde de önlemler alındı.

Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi

Caminin avlusuna hasırlar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yerleştirildi.

Koronavirüs sonrası ilk cuma namazı! Türkiye'nin dört bir yanından görüntüler geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazında vatandaşlar Sultanahmet Camisi'ne de akın etti.

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