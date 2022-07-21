Yastık altında, bankada 39 bin TL’si olanlara 2+1 3+1 daire! İstanbul, İzmir il il TOKİ başvuruları başladı! 327 bin TL’lik evler 1.600 TL’ye...

TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞLARI! 24 il için beklenen duyuru geldi. Ve TOKİ başvuruları başladı. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayan başvurular 4 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek. Daire fiyatları 163 bin liradan başlıyor. 'Taksit ödeyemem' diyenler için de 1.442 TL gibi bir aylık ödeme çıkartılıyor. TOKİ bu proje için 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade uyguluyor. Öte yandan TOKİ'nin resmi sitesinde il il konut satışları listelendi. İşte detaylı bilgiler...