2022 Ağustos ucuz imarlı yatırımlık hazine arazisi fırsatı... Aylık sadece 165 TL ayırarak Milli Emlak'tan arsa alın! İster ev yapın ister hobi bahçesi!
Milli Emlak tarafından her ay yayınlanan ilanlar büyük ilgi görüyor. Ağustos ayında yeni koyulan araziler ise büyük ilgi çekti. Oldukça uygun fiyatlara satılan arsaları satın alarak hem yatırım hem de daha sonra üzerine ev yapmak için kullanabilirsiniz. İşte Milli Emlak tarafından Ağustos ayında sunulan fırsatlar...
Milli Emlak tarafından yayınlanan arsa ilanları büyük ilgi görüyor. Oldukça uygun fiyata satılan araziler hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, Milli Emlak arsa ilanları neler? 2022 Ağustos hazine arazisi ilanları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
Milli Emlak tarafından yayınlanan tüm ilanların uygun fiyatlı olmasının yanı sıra 5 sene boyunca emlak vergisinden muafiyet avantajı da bulunuyor. Ayrıca KDV bu taşınmazların alımında muaf tutulmaktadır. 24 Ay taksit seçeneği sunulan Milli Emlak ilanlarının en uygun fiyatlısı ise 4 bin TL olarak belirtildi. Bu sayede siz de aylık olarak 165 TL ödeyerek oldukça uygun bir fiyata mantıklı yatırımlar yapabilirsiniz.
MİLLİ EMLAK'TAN SATILIK HAZİNE ARAZİLERİ NASIL ALINIR?
Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat edilebilmektedir.
MİLLİ EMLAK ARSA ALINIR MI?
Milli Emlak arazilerinin belirli bir süre kullanıldığında kullanıcının mülkiyet konusunda hak sahibi olması mümkün değildir. Kullanıcının kira bedelini ödediği araziyi satın alması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurması gerekir. Uygun görüldüğünde talep edilen arsa sözleşme yapılarak satılabilir.