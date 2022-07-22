Gören şaştı kaldı! Milli Emlak'tan 20-100 bin TL arası satılık İMARLI arsalar! 500-600-700 m2 sudan ucuz hazine arazisi fiyatları! Ankara, Kütahya, Uşak...
Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün ilanları yatırımcılarca her gün takip ediliyor. Müdürlüğün web sitesinden yayınlanan o ilanlarda kimi zaman çok uygun alım fırsatları çıkıyor. Yeni ilanların satışa konulmaısnın ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İşte Milli Emlak ucuz arsa fırsatları ve konu hakkında detaylar...
22.07.2022 09:45 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:45
Milli Emlak arsa satışları, satılık lojman ilanları ve Hazine arazisi satış duyurularını yayınladı. Peki, ucuz satılık arsa fiyatları ne kadar? Milli Emlak arsa fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
- Taşınmaz No :06040110862
- Pafta / Ada / Parsel :/ 118258 / 1
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Konut Alanı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :1.124,55m2
- Hazine Hissesi :786,24 m2
- Satılacak Yüzölçümü :786,24 m2
- Toplam Tahmin Bedel :188.700,00
- Geçici Teminat Bedeli :37.740,00
- İhale Tarihi ve Saati :03.08.2022 10:50
- Taşınmaz No :70010123280
- Pafta / Ada / Parsel :/ 140 / 7
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Konut Alanı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :1.050,00m2
- Hazine Hissesi :1.050,00 m2
- Satılacak Yüzölçümü :1.050,00 m2
- Toplam Tahmin Bedel :157.500,00
- Geçici Teminat Bedeli :15.750,00
- İhale Tarihi ve Saati :27.07.2022 09:15