Ayran ve kefirde güçlü yükseliş! TÜİK açıkladı: Üretimde çift haneli artış

TÜİK'in açıkladığı güncel verilere göre 2026 Mart ayında süt sektöründe üretim hareketliliği dikkat çekti. Ticari işletmelerin topladığı inek sütü miktarı mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton olarak kaydedildi. İçme sütü, yoğurt ve özellikle ayran-kefir üretiminde ise çift haneli artış kaydedildi. İçme sütü üretimi aylık bazda yüzde 19 arttı.

  • Türkiye'de ticari süt işletmeleri mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton inek sütü topladı ve bu miktar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı.
  • Ayran ve kefir üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 83 bin 696 tona yükseldi.
  • İçme sütü üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artışla 164 bin 354 tona ulaştı.
  • Yoğurt üretimi mart ayında yüzde 9,6 artarak 114 bin 879 ton, inek peyniri üretimi yüzde 3,1 artarak 73 bin 457 ton oldu.
  • Tereyağı ve sadeyağ üretimi mart ayında yüzde 1,3 azalarak 9 bin 430 tona geriledi.

Türkiye'de ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton olarak kaydedildi. Yoğurt, ayran, kefir ve içme sütü üretiminde ise dikkat çeken artışlar yaşandı. En yüksek yükseliş yüzde 19,2 ile ayran ve kefirde görüldü.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur

Ticari süt işletmeleri martta 1 milyon tonu aştı

Ticari süt işletmeleri tarafından mart ayında toplanan inek sütü miktarı 1 milyon 7 bin 179 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8'lik düşüş yaşanırken, yılın ilk üç ayında toplam süt toplama miktarı 2 milyon 841 bin 129 ton olarak kayıtlara geçti.

Şubat ayında 888 bin 262 ton olan süt toplama miktarı ise martta yüzde 13,4 artış gösterdi.

Ayran ve kefirde dikkat çeken yükseliş

Mart ayında süt ürünleri üretiminde en güçlü artış ayran ve kefirde yaşandı. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 83 bin 696 tona çıktı. Ocak-mart döneminde ise ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8 yükselerek 242 bin 485 ton oldu.

İçme sütü üretimi çift haneli arttı

İçme sütü üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artarak 164 bin 354 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi mart ayında yüzde 9,6 artarak 114 bin 879 ton, inek peyniri üretimi yüzde 3,1 artarak 73 bin 457 ton oldu.

Bir önceki ay 138 bin 131 ton olan üretim miktarı, martta yüzde 19 yükseldi. Yılın ilk üç ayında içme sütü üretimi yüzde 6,4 artış gösterdi.

Yoğurt ve peynir üretiminde yükseliş

Yoğurt üretimi mart ayında yüzde 9,6 artarak 114 bin 879 ton oldu. İlk çeyrekteki toplam artış ise yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.

İnek peyniri üretimi de martta yüzde 3,1 artış göstererek 73 bin 457 tona ulaştı.

Tereyağında düşüş kaydedildi

TÜİK verilerine göre süt ürünleri arasında düşüş görülen kalemlerden biri tereyağı ve sadeyağ oldu. Mart ayında üretim yüzde 1,3 azalarak 9 bin 430 tona geriledi. Ocak-mart dönemindeki düşüş ise yüzde 0,2 olarak hesaplandı.

