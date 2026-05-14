Ayran ve kefirde güçlü yükseliş! TÜİK açıkladı: Üretimde çift haneli artış
TÜİK'in açıkladığı güncel verilere göre 2026 Mart ayında süt sektöründe üretim hareketliliği dikkat çekti. Ticari işletmelerin topladığı inek sütü miktarı mart ayında 1 milyon 7 bin 179 ton olarak kaydedildi. İçme sütü, yoğurt ve özellikle ayran-kefir üretiminde ise çift haneli artış kaydedildi. İçme sütü üretimi aylık bazda yüzde 19 arttı.
Ticari süt işletmeleri martta 1 milyon tonu aştı
Ticari süt işletmeleri tarafından mart ayında toplanan inek sütü miktarı 1 milyon 7 bin 179 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8'lik düşüş yaşanırken, yılın ilk üç ayında toplam süt toplama miktarı 2 milyon 841 bin 129 ton olarak kayıtlara geçti.
Şubat ayında 888 bin 262 ton olan süt toplama miktarı ise martta yüzde 13,4 artış gösterdi.
Ayran ve kefirde dikkat çeken yükseliş
Mart ayında süt ürünleri üretiminde en güçlü artış ayran ve kefirde yaşandı. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 83 bin 696 tona çıktı. Ocak-mart döneminde ise ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8 yükselerek 242 bin 485 ton oldu.
İçme sütü üretimi çift haneli arttı
İçme sütü üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 artarak 164 bin 354 tona ulaştı.
Bir önceki ay 138 bin 131 ton olan üretim miktarı, martta yüzde 19 yükseldi. Yılın ilk üç ayında içme sütü üretimi yüzde 6,4 artış gösterdi.
Yoğurt ve peynir üretiminde yükseliş
Yoğurt üretimi mart ayında yüzde 9,6 artarak 114 bin 879 ton oldu. İlk çeyrekteki toplam artış ise yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti.
İnek peyniri üretimi de martta yüzde 3,1 artış göstererek 73 bin 457 tona ulaştı.
Tereyağında düşüş kaydedildi
TÜİK verilerine göre süt ürünleri arasında düşüş görülen kalemlerden biri tereyağı ve sadeyağ oldu. Mart ayında üretim yüzde 1,3 azalarak 9 bin 430 tona geriledi. Ocak-mart dönemindeki düşüş ise yüzde 0,2 olarak hesaplandı.