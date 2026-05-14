CANLI YAYIN
Geri

TÜİK il il verileri paylaştı: Gençler mutluluğu nerede arıyor? Yapay zeka artık hayatın merkezinde

TÜİK "İstatistiklerle Gençlik 2025" raporunu yayımladı. Türkiye'nin genç nüfus oranı düşüşe geçerken, 12,7 milyonu aşan genç kitlenin mutluluk kaynağı, göç nedenleri ve yapay zeka kullanım alışkanlıkları belli oldu. Peki en genç nüfus hangi ilimizde? İşte çarpıcı rakamlarla Türkiye'nin gençlik profili...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TÜİK’ten gençlik raporu: Mutluluk kaynağında kadın-erkek farkı dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı "İstatistiklerle Gençlik 2025" araştırması, Türkiye'deki genç nüfusun yaşam koşullarına ilişkin dikkat çeken verileri ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin yarıdan fazlası kendisini mutlu hissederken, mutluluk kaynağında kadın ve erkekler arasında belirgin farklılık görüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Türkiye’de genç nüfus 12,7 milyonu aştı, oran yüzde 14,8’e geriledi

TÜRKİYE'DE GENÇ NÜFUS 12,7 MİLYONU GEÇTİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'nin nüfusu 2025 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Bunun 12 milyon 708 bin 348'ini genç nüfus oluşturdu.

Gençlerin yüzde 51,2'si erkeklerden, yüzde 48,8'i ise kadınlardan oluştu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre genç nüfus oranı 1950 yılında yüzde 20,8 seviyesindeyken, bu oran 2025'te yüzde 14,8'e geriledi.

Genç nüfus oranı düşmeye devam edecek: 2100’de yüzde 7,2’ye inebilir

GENÇ NÜFUS ORANINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

TÜİK projeksiyonlarına göre önümüzdeki yıllarda genç nüfus oranının düşmeye devam etmesi bekleniyor.

Üç farklı senaryoya göre öngörülen oranlar şöyle:

  • Ana senaryoda 2040'ta yüzde 12,2
  • Düşük doğurganlık senaryosunda 2100'de yüzde 7,2
  • Yüksek doğurganlık senaryosunda ise 2100'de yüzde 11,4
Türkiye genç nüfusta AB ortalamasının üzerinde: Yüzde 14,8

TÜRKİYE AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDE KALDI

Avrupa Birliği ülkelerinde genç nüfus ortalaması 2025 yılı için yüzde 10,7 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri içinde en yüksek genç nüfus oranı:

  • İrlanda'da yüzde 12,7
  • Hollanda'da yüzde 12,2
  • Danimarka'da yüzde 12,2

En düşük oran ise şu ülkelerde görüldü:

  • Malta yüzde 9,4
  • Bulgaristan yüzde 9,5
  • Litvanya yüzde 9,7

Türkiye'nin yüzde 14,8'lik genç nüfus oranıyla AB ortalamasının üzerinde yer aldığı belirtildi.

En genç nüfusa sahip il Şırnak: Yüzde 20,4 ile ilk sırada

GENÇ NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU İL ŞIRNAK

Araştırmaya göre genç nüfus oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 20,4 ile Şırnak oldu.

Şırnak'ı:

  • Hakkari yüzde 20,0
  • Siirt yüzde 19,8

oranlarıyla takip etti.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise:

  • Balıkesir yüzde 11,7
  • Ordu yüzde 11,9
  • Muğla yüzde 12,0

olarak sıralandı.

Genç kadınlar erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşıyor

GENÇ KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR
Hayat Tabloları verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,1 yıl oldu.

15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresi:

GrupBeklenen Yaşam Süresi
Genel64,3 yıl
Erkek61,7 yıl
Kadın66,9 yıl

Verilere göre genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

Evli genç kadın oranı erkeklerin 3,5 katı: Yüzde 10,7’ye ulaştı

EVLİ GENÇ KADIN ORANI ERKEKLERİN 3,5 KATINA ULAŞTI

TÜİK verileri, medeni durumda kadın ve erkekler arasında dikkat çekici fark bulunduğunu gösterdi.

Genç erkeklerin:

  • Yüzde 96,8'i hiç evlenmedi
  • Yüzde 3,1'i evli
  • Yüzde 0,1'i boşanmış

Genç kadınların ise:

  • Yüzde 88,9'u hiç evlenmedi
  • Yüzde 10,7'si evli
  • Yüzde 0,4'ü boşanmış

olarak kaydedildi.

Gençlerin göç nedeni eğitim: 448 bin kişi okumak için taşındı

GENÇLER EN FAZLA EĞİTİM İÇİN GÖÇ EDİYOR

2024 yılı iç göç verilerine göre 15-24 yaş grubunda en büyük göç nedeni eğitim oldu.

Göç nedenleri arasında:

  • 448 bin 826 kişi eğitim
  • 102 bin 660 kişi iş bulma
  • 79 bin 831 kişi aileye bağlı nedenler

sebebiyle şehir değiştirdi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan genç oranı yüzde 23,3’e yükseldi

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLERİN ORANI ARTTI

Araştırmaya göre ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerin oranı yüzde 23,3'e yükseldi.

Kadınlarda bu oran yüzde 30,9 olurken erkeklerde yüzde 16,3 seviyesinde kaldı.

Genç işsizlik oranı ise yüzde 16,3'ten yüzde 15,3'e geriledi.

İstihdam edilen gençlerin yüzde 57,9'unun hizmet sektöründe çalıştığı belirtildi.

Gençlerin yüzde 54,4’ü mutlu: Kadınlarda oran daha yüksek

GENÇLERİN YÜZDE 54,4'Ü MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 54,4'ü kendisini mutlu hissettiğini ifade etti.

Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,9 oldu.

Cinsiyete göre dağılımda:

DurumErkekKadın
Mutlu%52,3%56,7
Mutsuz%13,3%10,4

Kadınların mutluluk oranının erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü.

Erkeklerin mutluluk kaynağı para, kadınların sevgi ve başarı

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞI CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞTİ

Araştırmanın en dikkat çeken başlıklarından biri de gençlerin mutluluk kaynakları oldu.

Gençlerin genel mutluluk kaynakları şöyle sıralandı:

  • Sağlık yüzde 38,8
  • Başarı yüzde 22,8
  • Para yüzde 16,6

Erkeklerde ilk sırada yüzde 33,7 ile sağlık yer alırken, ikinci sırada yüzde 24,2 ile para bulundu.

Kadınlarda ise:

  • Sağlık yüzde 44,2
  • Başarı yüzde 23,8
  • Sevgi yüzde 20,1 olarak öne çıktı.
Gençlerin yüzde 75,5’i işinden, yüzde 73’ü eğitiminden memnun

GENÇLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İŞİNDEN VE EĞİTİMİNDEN MEMNUN

Araştırmaya göre gençlerin:

  • Yüzde 75,5'i çalıştığı işten
  • Yüzde 73'ü aldığı eğitimden
  • Yüzde 52'si kazancından memnun olduğunu belirtti.

Kadınların kazanç memnuniyetinin erkeklerden daha düşük olduğu görüldü.

Genç kadınlarda psikolojik şiddet yüzde 15,2 ile ilk sırada

GENÇ KADINLARDA PSİKOLOJİK ŞİDDET İLK SIRADA

Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçlarına göre son 12 ay içinde en fazla şiddete maruz kalan grup 15-24 yaş aralığındaki genç kadınlar oldu.

Şiddet türleri şöyle sıralandı:

  • Psikolojik şiddet yüzde 15,2
  • Dijital şiddet yüzde 7,3
  • Israrlı takip yüzde 5,8
  • Ekonomik şiddet yüzde 4,6
  • Fiziksel şiddet yüzde 3,8
  • Cinsel şiddet yüzde 1,8
Gençlerin yüzde 39,4’ü yapay zeka kullanıyor: Kadınlar önde

GENÇLERİN YAPAY ZEKA KULLANIM ORANI YÜZDE 39,4'E ULAŞTI

TÜİK verilerine göre üretken yapay zeka kullandığını belirten 16-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 39,4 oldu.

Bu oran:

  • Erkeklerde yüzde 38,3
  • Kadınlarda yüzde 40,5 olarak kaydedildi.

Yapay zekayı kullanım amaçları ise şöyle sıralandı:

  • Özel amaçlar yüzde 75,3
  • Eğitim yüzde 53,9
  • İş ve meslek amaçlı kullanım yüzde 19,7

Yapay zeka kullanmayan gençlerin büyük bölümü ise buna ihtiyaç duymadığını belirtti.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Yaşam