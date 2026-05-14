TÜİK il il verileri paylaştı: Gençler mutluluğu nerede arıyor? Yapay zeka artık hayatın merkezinde
TÜİK "İstatistiklerle Gençlik 2025" raporunu yayımladı. Türkiye'nin genç nüfus oranı düşüşe geçerken, 12,7 milyonu aşan genç kitlenin mutluluk kaynağı, göç nedenleri ve yapay zeka kullanım alışkanlıkları belli oldu. Peki en genç nüfus hangi ilimizde? İşte çarpıcı rakamlarla Türkiye'nin gençlik profili...
GENÇ KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR
Hayat Tabloları verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,1 yıl oldu.
15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresi:
|Grup
|Beklenen Yaşam Süresi
|Genel
|64,3 yıl
|Erkek
|61,7 yıl
|Kadın
|66,9 yıl
Verilere göre genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.
GENÇLERİN YÜZDE 54,4'Ü MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 54,4'ü kendisini mutlu hissettiğini ifade etti.
Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 11,9 oldu.
Cinsiyete göre dağılımda:
|Durum
|Erkek
|Kadın
|Mutlu
|%52,3
|%56,7
|Mutsuz
|%13,3
|%10,4
Kadınların mutluluk oranının erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü.
Ezgi Polat