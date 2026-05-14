TÜİK il il verileri paylaştı: Gençler mutluluğu nerede arıyor? Yapay zeka artık hayatın merkezinde

GENÇ NÜFUSUN EN YOĞUN OLDUĞU İL ŞIRNAK

Araştırmaya göre genç nüfus oranının en yüksek olduğu şehir yüzde 20,4 ile Şırnak oldu.

Şırnak'ı:

Hakkari yüzde 20,0

Siirt yüzde 19,8

oranlarıyla takip etti.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise:

Balıkesir yüzde 11,7

Ordu yüzde 11,9

Muğla yüzde 12,0

olarak sıralandı.