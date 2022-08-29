TOKİ'den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun! Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı!
TOKİ'den satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında ise 2022 TOKİ ilanları yer alıyor. Son olarak TOKİ tarafından satışa sunulan Afyonkarahisar'daki proje hakkında araştırmalar hızlandı. Aylık 2.300 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatını duyan vatandaşlar başvuru günü ve şartları hakkında detayları merak ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...
29.08.2022 09:32 - Son Güncelleme: 29.08.2022 09:32
TOKİ AFYONKARAHİSAR BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Afyonkarahisar-İscehisar 2.Etap Toplu Konut Projesinde, tamamı "Orta Gelir Konut Grubu" (2+1) tipi 38 adet ve (3+1) tipi 18 adet olmak üzere toplam 56 adet konut 29Ağustos-09 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru alınmak suretiyle "kuralı satış yöntemiyle" satışa sunulmuştur.