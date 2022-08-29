TOKİ’den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun! Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı!

TOKİYE KİMLER BAŞVURABİLİR 2022?



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir.)