Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor

"FARKLI DAVALAR AÇILIYOR"

Öyle örnekler yaşanmaya başlandı ki iki kapı komşusu birisi yeni girdiyse 7 bin lira kira öderken ötekisi eski kiracı olması nedeniyle 2 bin liraya oturabiliyor. Sadece kiralarla ilgili süreç adliyelere yansımadı. Direkt mal sahipleri kiracıları tahliye edebilmek için farklı davalar açmaya başladılar.