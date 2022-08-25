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Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor

Son dakika haberi | Kira uyuşmazlıklarında artık arabuluculuk sistemi zorunlu hale geliyor. Buna göre ev sahibi ve kiracı önce arabulucu ile görüşmek zorunda kalacak. Peki arabuluculuk sistemiyle birlikte neler değişecek? İşte detaylar...

25.08.2022 09:28 - Son Güncelleme: 25.08.2022 09:28
Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz" dedi.

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Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor

Peki arabulucu formülü ev sahibi ve kiracı sorununu çözer mi? İşte cevabı...

Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor

Milliyet'in haberine göre açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Özellikle son dönemde gerek mal sahipleri gerekse kiracılar arasında dava sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Kira fiyatlarındaki artış oranının devlet tarafından 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yüzde 25 ile sabitlenecek olması enflasyon üstünde artan kira değerlerini ister istemez mal sahibi ve kiracıları karşı karşıya getirdi.

Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor

"FARKLI DAVALAR AÇILIYOR"
Öyle örnekler yaşanmaya başlandı ki iki kapı komşusu birisi yeni girdiyse 7 bin lira kira öderken ötekisi eski kiracı olması nedeniyle 2 bin liraya oturabiliyor. Sadece kiralarla ilgili süreç adliyelere yansımadı. Direkt mal sahipleri kiracıları tahliye edebilmek için farklı davalar açmaya başladılar.

Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor

5 yılı geçen kiracılar için açılan kira tespit davaları. 10 yıldan sonra açılan nedensiz tahliye davaları. Taşınmazı yeni alan malikin kendi ihtiyacı nedeniyle kiracıları çıkarma davaları sulh hukuk mahkemelerde birikiyor.

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