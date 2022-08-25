Kira krizinde yeni çözüm! Arabuluculuk sistemi ne getirecek? Uzmanlar uyardı: Farklı davalar açılıyor
Son dakika haberi | Kira uyuşmazlıklarında artık arabuluculuk sistemi zorunlu hale geliyor. Buna göre ev sahibi ve kiracı önce arabulucu ile görüşmek zorunda kalacak. Peki arabuluculuk sistemiyle birlikte neler değişecek? İşte detaylar...
Milliyet'in haberine göre açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: "Özellikle son dönemde gerek mal sahipleri gerekse kiracılar arasında dava sayısı ciddi oranda artış gösterdi. Kira fiyatlarındaki artış oranının devlet tarafından 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yüzde 25 ile sabitlenecek olması enflasyon üstünde artan kira değerlerini ister istemez mal sahibi ve kiracıları karşı karşıya getirdi.
"FARKLI DAVALAR AÇILIYOR"
Öyle örnekler yaşanmaya başlandı ki iki kapı komşusu birisi yeni girdiyse 7 bin lira kira öderken ötekisi eski kiracı olması nedeniyle 2 bin liraya oturabiliyor. Sadece kiralarla ilgili süreç adliyelere yansımadı. Direkt mal sahipleri kiracıları tahliye edebilmek için farklı davalar açmaya başladılar.