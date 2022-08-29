Sosyal konutta 5 gruba özel kontenjan! Bakan Murat Kurum detayları açıkladı! TOKİ evleriyle ilgili flaş gelişme
Son dakika haberine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde tüm detayları 13 Eylül'de Başkan Erdoğan açıklayacak. 81 ilde yapılacak TOKİ projesiyle birlikte on binlerce vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Bakan Murat Kurum, proje ile ilgili bir gelişmeyi daha açıkladı. Kurum 5 gruba özel kontenjan ayrılacağını duyurdu. Peki yapılacak konutlar nasıl olacak? Kimler başvuruda bulunabilecek? Taksit miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar...
29.08.2022 12:17 - Son Güncelleme: 29.08.2022 12:17
Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak.
Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.
Sosyal konut projesiyle ilgili detaylar A Haber'de anlatıldı | Video
81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak.