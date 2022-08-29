Sosyal konutta 5 gruba özel kontenjan! Bakan Murat Kurum detayları açıkladı! TOKİ evleriyle ilgili flaş gelişme

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak.