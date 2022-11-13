Fırsatçılar harekete geçti! Önce kiraladı sonra kiraya verdi! Bunu yapan mağdur olur

EV SAHİBİ FARK ETMİYOR

Konuyu sorduğumuz Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul'da da benzer durumlarla karşılaştıklarını söyledi. Özellikle yabancıların bu yolla illegal bir ticaret içinde olduğunu belirten Özelmacıklı, "Yabancılar kiralıkları evi çoğunlukla mobilyalı hale getirip kısa dönem kiraya veriyor. Ev sahibi ile sözleşmeyi yapıyor, kirayı kendi ödüyor. Ama bu modelle, farklı farklı kişilerden kirasından fazlasını kazanıyor. Ev sahibi düzenli ödeme aldığı için durumu fark etmeyebiliyor. Bugün portallarda binlerce günlük kiralık ilanı var bunun yarısının alt kiralama yetkisi olmadığı halde yapıldığını düşünüyoruz. Bunun için ilan sitelerine düzenleme getirilmesi, haksız gelir elde edenlere yönelik inceleme yapılması önemli" diye konuştu. Alt kiralamada kimi zaman oda kiralama da yapıldığını belirten Özelmacıklı, "Yaşanan fahiş kira artışları nedeniyle kimi kiracılar mülk sahibinin bilgisi dışında odalarını 3. kişiye kiralıyor. Genellikle ev sahibinin şehir dışında ya da yurtdışında olduğu, kiracı takibi yapılamayacak yerlerde bu yola başvuruluyor" dedi.