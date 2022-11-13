Fırsatçılar harekete geçti! Önce kiraladı sonra kiraya verdi! Bunu yapan mağdur olur
Son dönemde ev ve kira fiyatlarının artmasının ardından fırsatçılar türedi. Bazı kişiler kiralık evi kendi yaşayacakmış gibi tutarak, ev sahiplerinin haberi olmadan 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralamaya başladı. Kimi kiracılar ise ev sahiplerinin onayı olmadan oda kiralaması yapıyor. Uzmanlar, sözleşmede yetki verilmeden yapılan alt kiralamaların geçersiz olacağına dikkat çekerken; bu yolla kiracı olanların mağdur olduğuna dikkat çekti.
Kiralarda yaşanan fahiş artışlar farklı sorunları beraberinde getirdi. Vatandaş bütçesine uygun kiralık ev bulmakta zorlanırken, kimileri de krizi fırsatçılığa çevirdi. Sektör temsilcileri, evde kendi yaşayacak gibi sözleşme yapanların 3. kişilere daha yüksek fiyatla kiralama yaptığı, ya da ev sahibinin izni olmadan evlerin oda oda kiralandığını söyledi.
Alt kiralamanın ancak sözleşmede yetki verilmesi halinde olacağını, aksi takdirde geçerliliği olmadığını belirten uzmanlar, "Ev sahibi böyle bir mağduriyet yaşamak istemiyorsa sözleşmesini dikkatli hazırlamalı. Bu evleri kiralayacak 3. kişiler de sözleşmeyi görmeden ödeme yapmamalı. Ortada geçersiz sözleşme varsa, kirasını ödediği halde tahliye talebi ile karşılaşabilir" dedi.
2 KATI FİYATA YENİ KİRACI
Söz konusu sorunu geçtiğimiz günlerde Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu gündeme getirdi. Açıklama yapan Hacıoğlu, emlakçılar aracılığıyla kiralanan dairelerin, kiracılar tarafından ticaret siteleri üzerinden üçüncü kişilere daha yüksek ücretlerle kiralandığı yönünde şikayetler geldiğini belirtti ve şunları söyledi: "Son 1 ay içerisinde farklı bir durumla karşı karşıyayız. Boş olan daireleri biz kiracıya veriyoruz, kiracı başkasına kiraya veriyor. Bizim karşımıza sizi çıkarıyor, sizin profiliniz çok düzgün. Kamu personelisiniz ya da iyi bir yerde çalışıyorsunuz. Biz size kiralıyoruz gayrimenkulü, siz alt kirayla yabancı vatandaşlara ya da kimliği belli olmayan kişilere kiraya veriyorsunuz. Benden 5 bin liraya kiralıyor, gidip 10 bin liraya başkasına kiraya veriyor."
EV SAHİBİ FARK ETMİYOR
Konuyu sorduğumuz Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul'da da benzer durumlarla karşılaştıklarını söyledi. Özellikle yabancıların bu yolla illegal bir ticaret içinde olduğunu belirten Özelmacıklı, "Yabancılar kiralıkları evi çoğunlukla mobilyalı hale getirip kısa dönem kiraya veriyor. Ev sahibi ile sözleşmeyi yapıyor, kirayı kendi ödüyor. Ama bu modelle, farklı farklı kişilerden kirasından fazlasını kazanıyor. Ev sahibi düzenli ödeme aldığı için durumu fark etmeyebiliyor. Bugün portallarda binlerce günlük kiralık ilanı var bunun yarısının alt kiralama yetkisi olmadığı halde yapıldığını düşünüyoruz. Bunun için ilan sitelerine düzenleme getirilmesi, haksız gelir elde edenlere yönelik inceleme yapılması önemli" diye konuştu. Alt kiralamada kimi zaman oda kiralama da yapıldığını belirten Özelmacıklı, "Yaşanan fahiş kira artışları nedeniyle kimi kiracılar mülk sahibinin bilgisi dışında odalarını 3. kişiye kiralıyor. Genellikle ev sahibinin şehir dışında ya da yurtdışında olduğu, kiracı takibi yapılamayacak yerlerde bu yola başvuruluyor" dedi.
YÜKSEK KİRA İÇİN İSTEYEN DE VAR
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, hem ev sahiplerine hem de Kiralık Ev arayanlara "Yetki belgeli emlak ofisi seçin" çağrısı yaptı. Aşa, "Eline çanta alan ben emlakçıyım diyor. Oysa kurumsal emlak ofisleri sözleşmeleri tarafları koruyacak şekilde hazırlar. Alt kiralama konusunda mülk sahibinin uyarır, ilgili maddeyi ekler" dedi. Alt kiralama modeline kimi zaman ev sahiplerinin de sıcak baktığını belirten Aşa, "Yüksek bir kira alacaksa ev sahibi de rıza gösterebiliyor. Ya da ev sahibi bizzat kendi oda oda kiralıyor. Ancak bu noktada önemli olan tarafların bilgi sahibi olması" diye konuştu.