TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik gün! Bugün sona eriyor | e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru şartları
Son dakika TOKİ haberleri | Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve bu hafta ilk temel atma töreni gerçekleşen TOKİ'nin sosyal konut projesine e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor. Bankalara aracılığı ile yapılacak başvurularda süre 31 Ekim'e kadar devam edecek. Peki TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler? Kimler TOKİ sosyal konut projesine başvurabiliyor? İşte detaylar...
28.10.2022 14:00 - Son Güncelleme: 28.10.2022 14:00