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TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik gün! Bugün sona eriyor | e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru şartları

Son dakika TOKİ haberleri | Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve bu hafta ilk temel atma töreni gerçekleşen TOKİ'nin sosyal konut projesine e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor. Bankalara aracılığı ile yapılacak başvurularda süre 31 Ekim'e kadar devam edecek. Peki TOKİ sosyal konut projesi kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler? Kimler TOKİ sosyal konut projesine başvurabiliyor? İşte detaylar...

28.10.2022 14:00 - Son Güncelleme: 28.10.2022 14:00
TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik gün! Bugün sona eriyor | e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru şartları

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sosyal konut başvurusunda son haftaya girildi. 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını paylaşmasıyla başlayan konut başvuruları e-Devlet üzerinden bugün sona erecek. Bankalar aracılığı ile başvurular ise 31 Ekim'de bitecek.

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TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik gün! Bugün sona eriyor | e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru şartları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konutun 250 bini iki yıl içerisinde tamamlanacak. Vatandaşın büyük ilgisiyle karşılayan sosyal konuta şimdiye kadar 7,5 milyon kişi başvurdu. Bir hafta daha devam edecek başvurularda sayının 8 milyonu aşması bekleniyor.

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik gün! Bugün sona eriyor | e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru şartları

SMS İLE İPTAL BİLGİSİ VERİLİYOR
Başvuruda bulunanlardan 5 milyon kişinin gerekli şartları yerine getirdiği belirlendi.

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik gün! Bugün sona eriyor | e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru şartları

Tapu ve gelir kayıtlarını gösteren sistem üzerinden denetleyen Toplu Konut İdaresi (TOKİ), başvuruda bulunan vatandaşların şartları yerine getirip getirmediğini sistemden denetliyor.

TOKİ sosyal konut projesine başvuruda kritik gün! Bugün sona eriyor | e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru şartları

Şimdiye kadar yapılan denetimlerde şartları uymadığı için 2,7 milyon kişinin başvurusu geçersiz sayıldı. Şartları karşılamadığı için elenen ve kuraya dahil edilmeyecek başvuru sahiplerine SMS ile bilgi veriliyor.

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