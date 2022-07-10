Milli Emlak’tan imarlı, ucuz satılık arsa fırsatı! milliemlak.gov.tr | 30-50-75 bin TL’ye tapusu sizde! Bu fırsat kaçmaz!

Hazine taşınmazlarına yönelik satış, kira, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin süreçler Genel Müdürlüğümüze bağlı, 81 il ve diğer ilçelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesinde Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları / Emlak-Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şeflikleri tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 3.862 personel ile resmi yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. İşte Millli Emlak satılık arsa fiyatları ve detaylar...