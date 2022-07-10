Milli Emlak'tan imarlı, ucuz satılık arsa fırsatı! milliemlak.gov.tr | 30-50-75 bin TL'ye tapusu sizde! Bu fırsat kaçmaz!
Milli emlak satılık arsa ilanları yakından takip ediliyor. Devlet tarafından ilana koyulan arsalar ve evler ederinden çok daha ucuza satılıyor. Peki, Milli Emlak arsa fiyatları ne kadar? İstanbul ucuz satılık arsa ne kadar? İşte merak edilenler...
10.07.2022 14:28 - Son Güncelleme: 10.07.2022 14:28
Hazine taşınmazlarına yönelik satış, kira, irtifak hakkı tesisi gibi işlemlere ilişkin süreçler Genel Müdürlüğümüze bağlı, 81 il ve diğer ilçelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesinde Milli Emlak Dairesi Başkanlıkları / Emlak-Milli Emlak Müdürlükleri ve Milli Emlak Şeflikleri tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 3.862 personel ile resmi yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. İşte Millli Emlak satılık arsa fiyatları ve detaylar...
- Taşınmaz No :59040101328
- Pafta / Ada / Parsel :16 / / 2209
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Kırsal Yerleşik Alan
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :468,00m2
- Hazine Hissesi :468,00 m2
- Satılacak Yüzölçümü :468,00 m2
- Toplam Tahmin Bedel :35.100,00
- Geçici Teminat Bedeli :3.510,00
- İhale Tarihi ve Saati :22.07.2022 10:30
- Taşınmaz No :59040101329
- Pafta / Ada / Parsel :16 / / 2210
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Kırsal Yerleşik Alan
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :134,00m2
- Hazine Hissesi :134,00 m2
- Satılacak Yüzölçümü :134,00 m2
- Toplam Tahmin Bedel :10.050,00
- Geçici Teminat Bedeli :1.005,00
- İhale Tarihi ve Saati :22.07.2022 11:00
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- Taşınmaz No :71090101319
- Pafta / Ada / Parsel :/ 374 / 2
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Hükümet Konağı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :286,00m2
- Hazine Hissesi :286,00 m2
- Satılacak Yüzölçümü :286,00 m2
- Toplam Tahmin Bedel :28.600,00
- Geçici Teminat Bedeli :7.200,00
- İhale Tarihi ve Saati :20.07.2022 13:50
- Taşınmaz No :59040101273
- Pafta / Ada / Parsel :16 / / 1863
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Kırsal Yerleşik Alan
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :1.080,00m2
- Hazine Hissesi :1.080,00 m2
- Satılacak Yüzölçümü :1.080,00 m2
- Toplam Tahmin Bedel :81.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :8.100,00
- İhale Tarihi ve Saati :22.07.2022 13:30