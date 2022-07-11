🏡 TOKİ’den 100 bin yeni konut projesi! EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...

TBMM KİT Komisyonu, TOKİ'nin hesaplarını ele aldı. Burada bir sunum yapan Bulut, şu açıklamaları yaptı:

"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.



Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.



