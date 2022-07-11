🏡 TOKİ'den 100 bin yeni konut projesi! EV HAYALİ KURANLARA MÜJDE! İstanbul. Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bolu, Erzurum...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli vatandaşı sıfır ve ucuz ev sahibi yapmaya devam edecek yeni projelere hazırlanıyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi. İşte TOKİ 2022 yeni projeler ve konu hakkındaki detaylar...
Fahiş kira zamlarının önüne geçecek adımlar sonrası kira artışlarının ateşi düşürülürken bu alandaki diğer çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. Peki, TOKİ yeni proje başvurusu nasıl yapılır? TOKİ satışları ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
TBMM KİT Komisyonu, TOKİ'nin hesaplarını ele aldı. Burada bir sunum yapan Bulut, şu açıklamaları yaptı:
"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.
Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.