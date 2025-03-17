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Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak, Türkiye'nin birçok ilinde uygun fiyatlarla arazi satışına başladı. Yayınlanan ilanlara göre, 1 dönüm büyüklüğündeki arsalar ₺83.000'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 20:08
Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

Milli Emlak'tan yatırımcıları sevindirecek büyük fırsat! Devlet hazinesine ait arsalar, tarlalar ve araziler uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. 1 dönüm büyüklüğündeki arsalar sadece 83 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

📌 ÖNE ÇIKAN SATIŞLAR

İşte dikkat çeken bazı satış ilanları

  • 🌳 Giresun / Merkez1.032,51 m²₺83.000
    📅 26 Mart 2025'te ihale edilecek. Teminat bedeli: ₺24.900

Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

  • 🏞️ Tekirdağ / Şarköy1.433,69 m²₺310.000

  • 🌄 Balıkesir / Burhaniye1.115,95 m²₺273.407,75

  • 🏠 Ankara / Altındağ504,69 m²₺1.514.100

  • 🏔️ Malatya / Akçadağ1.004,82 m²₺1.106.000

Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

  • 🌾 Çankırı / Kızılırmak786,35 m²₺355.000

  • 🌲 Bolu / Merkez2.245,09 m²₺901.000

  • 🌊 Muğla / Menteşe550 m²₺3.575.000

  • 🌵 Konya / Meram1.102,05 m²₺1.405.000

  • 🏗️ Sivas / Gemerek235,61 m²₺350.000

Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

💰 UYGUN FİYATLARLA ARAZİ SAHİBİ OLMA FIRSATI

İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar Milli Emlak'ın resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler. Satışa çıkarılan arsalar, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

📝 BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

📌 İhaleye Girebilmek İçin:

Teminat bedelini yatırmak gerekiyor. (Örnek: Giresun Merkez'deki arazi için ₺24.900)

Başvuru şartları ve ihaleye katılım bilgileri için ilgili Milli Emlak müdürlüğüyle iletişime geçmek gerekiyor.

📅 İhale Tarihleri ve Şartlar:

Her ilanın kendine özel bir ihale tarihi bulunuyor.

İhaleler genellikle il ve ilçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri'nde gerçekleştiriliyor.

Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

🔥 UYGUN FİYATLI YATIRIM SEÇENEKLERİ

Özellikle düşük fiyatlı arsalar dikkat çekiyor. Erzurum / Tortum ilçesinde 200 m² büyüklüğündeki bir arazi ₺20.000'e satışa çıkarken, Konya / Karatay ilçesinde 374 m² bir arsa ₺395.000'den satılıyor.

🔗 DETAYLAR İÇİN MİLLİ EMLAK RESMİ SİTESİNİ ZİYARET EDİN

Daha fazla bilgi ve güncel satış ilanlarına ulaşmak için https://www.milliemlak.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fotoğraflar: Milli Emlak