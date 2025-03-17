Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

Milli Emlak'tan yatırımcıları sevindirecek büyük fırsat! Devlet hazinesine ait arsalar, tarlalar ve araziler uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. 1 dönüm büyüklüğündeki arsalar sadece 83 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.