Milli Emlak onlarca ilde arazi satıyor! 1 dönüm arsa 83 bin liraya satışta

Milli Emlak'tan yatırımcıları sevindirecek büyük fırsat! Devlet hazinesine ait arsalar, tarlalar ve araziler uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. 1 dönüm büyüklüğündeki arsalar sadece 83 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.
📌 ÖNE ÇIKAN SATIŞLAR
İşte dikkat çeken bazı satış ilanları
🌳 Giresun / Merkez – 1.032,51 m² – ₺83.000
📅 26 Mart 2025'te ihale edilecek. Teminat bedeli: ₺24.900
🏞️ Tekirdağ / Şarköy – 1.433,69 m² – ₺310.000
🌄 Balıkesir / Burhaniye – 1.115,95 m² – ₺273.407,75
🏠 Ankara / Altındağ – 504,69 m² – ₺1.514.100
🏔️ Malatya / Akçadağ – 1.004,82 m² – ₺1.106.000
🌾 Çankırı / Kızılırmak – 786,35 m² – ₺355.000
🌲 Bolu / Merkez – 2.245,09 m² – ₺901.000
🌊 Muğla / Menteşe – 550 m² – ₺3.575.000
🌵 Konya / Meram – 1.102,05 m² – ₺1.405.000
🏗️ Sivas / Gemerek – 235,61 m² – ₺350.000
💰 UYGUN FİYATLARLA ARAZİ SAHİBİ OLMA FIRSATI
İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar Milli Emlak'ın resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler. Satışa çıkarılan arsalar, yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.
📝 BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
📌 İhaleye Girebilmek İçin:
Teminat bedelini yatırmak gerekiyor. (Örnek: Giresun Merkez'deki arazi için ₺24.900)
Başvuru şartları ve ihaleye katılım bilgileri için ilgili Milli Emlak müdürlüğüyle iletişime geçmek gerekiyor.
📅 İhale Tarihleri ve Şartlar:
Her ilanın kendine özel bir ihale tarihi bulunuyor.
İhaleler genellikle il ve ilçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlükleri'nde gerçekleştiriliyor.
🔥 UYGUN FİYATLI YATIRIM SEÇENEKLERİ
Özellikle düşük fiyatlı arsalar dikkat çekiyor. Erzurum / Tortum ilçesinde 200 m² büyüklüğündeki bir arazi ₺20.000'e satışa çıkarken, Konya / Karatay ilçesinde 374 m² bir arsa ₺395.000'den satılıyor.
🔗 DETAYLAR İÇİN MİLLİ EMLAK RESMİ SİTESİNİ ZİYARET EDİN
Daha fazla bilgi ve güncel satış ilanlarına ulaşmak için https://www.milliemlak.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Fotoğraflar: Milli Emlak