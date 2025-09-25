Eviniz sizden habersiz satılabilir! Uzmandan kritik uyarı: Tapunuzu hemen kilitleyin

Dolandırıcıların yeni yöntemi şaşırttı. Sahte kimlik ve GSM hattı üzerinden e-Devlet şifresini ele geçiren çete, 96 yaşındaki şahsın mallarını satmak için noter karşısına dublör çıkardı.

SAHTE KİMLİK VE VEKALETLE BÜYÜK OYUN Antalya'da bir notere gelen ihbar, organize bir dolandırıcılık planını gün yüzüne çıkardı. İzmir'de yaşayan ve mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki R.Ö.'nün adına sahte kimlik düzenlenerek 50 milyon TL değerindeki gayrimenkulünü satmak isteyen çetenin hazırlıkları son anda engellendi. Şüphelilerin, e-Devlet şifresini ele geçirip GSM hattını değiştirdiği ve noter işlemleri için dublör kullandığı belirlendi.

"YENİ JOKER" OPERASYONUNDA 10 KİŞİ YAKALANDI Polis ekipleri, "Yeni Joker" adı verilen operasyon kapsamında Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, 14 sim kart, bilgisayarlar, taşınabilir bellekler, uyuşturucu madde ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

UZMANDAN UYARI: "TAPUNUZU KİLİTLEYİN" Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, olayın sıradan değil, örgütlü bir girişim olduğunu vurguladı. Özellikle yaşlı kişilerin hedef alınabildiğini belirten Özelmacıklı, vatandaşların Web Tapu üzerinden "tapu kilidi" uygulamasını aktif hale getirmelerini önerdi. Bu sayede malik bizzat tapu dairesine gitmeden hiçbir işlem yapılamıyor.