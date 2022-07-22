İstanbul, İzmir il il TOKİ başvuruları başladı! 327 bin TL'lik evler 1.600 TL'ye... Yastık altında, bankada 39 bin TL'si olanlara 2+1 3+1 daire!
TOKİ GÜNCEL KONUT SATIŞLARI! 24 il için beklenen duyuru geldi. Ve TOKİ başvuruları başladı. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayan başvurular 4 Ağustos 2022 tarihine kadar sürecek. Daire fiyatları 163 bin liradan başlıyor. 'Taksit ödeyemem' diyenler için de 1.442 TL gibi bir aylık ödeme çıkartılıyor. TOKİ bu proje için 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade uyguluyor. Öte yandan TOKİ'nin resmi sitesinde il il konut satışları listelendi. İşte detaylı bilgiler...
İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Iğdır, Kırıkkale ve daha bir çok ilde TOKİ konut başvuruları başladı. Önümüzdeki günlerde kura çekimi yapılacak. 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata sahiplerini bulacak. Başvurular henüz devam ederken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut fiyatlarını, aylık taksit ödemelerini, peşinat oranını ve vade sayısını sizler için araştırdık. 327 bin TL'lik evler aylık 1.600 TL gibi bir ödeme ile alınabiliyor. Bu daireler için 180 ay vade uygulanıyor. Peşinat oranı 39 bin TL! İşte il il 2022 TOKİ konut satışları ve ödeme planı...
TOKİ'DEN 327 BİN TL'LİK KONUT
Proje adı: KIRIKKALE MERKEZ YUVA MAHALLESİ 927 KONUT PROJESİ
Peşinat oranı: %12,00
Peşinat tutarı: 39.293,68
Vade sayısı: 180
Taksit bedeli: 1.600,85
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI
TOKİ kampanyaları az peşinat, düşük taksit ve uzun vadede kira öder gibi konut sahibi olmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir satış hamlesi başlattı.
24 ilde satışa çıkan TOKİ evlerine başvuru şartları ise şöyle;
TOKİ konutlarına başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.
Başvuran kişinin daha önce TOKİ'den ev almış olmaması gerekiyor.
Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılıyor.