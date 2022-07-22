İstanbul, İzmir il il TOKİ başvuruları başladı! 327 bin TL’lik evler 1.600 TL’ye... Yastık altında, bankada 39 bin TL’si olanlara 2+1 3+1 daire!

İstanbul, İzmir, Bursa, Hatay, Iğdır, Kırıkkale ve daha bir çok ilde TOKİ konut başvuruları başladı. Önümüzdeki günlerde kura çekimi yapılacak. 2+1, 3+1 daireler uygun fiyata sahiplerini bulacak. Başvurular henüz devam ederken ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için konut fiyatlarını, aylık taksit ödemelerini, peşinat oranını ve vade sayısını sizler için araştırdık. 327 bin TL'lik evler aylık 1.600 TL gibi bir ödeme ile alınabiliyor. Bu daireler için 180 ay vade uygulanıyor. Peşinat oranı 39 bin TL! İşte il il 2022 TOKİ konut satışları ve ödeme planı...