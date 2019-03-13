Dar gelirliye düşük kiralı konut müjdesi! TOKİ dar gelirliye konut fırsatları

50 BİNİ AŞTI

50 bin sosyal konut için vatandaşlar banka önlerinde kuyruk oluştururken ilk 3 günde yapılan 25 binin üzerindeki başvuru sayısının şimdiye kadar 50 binin çok üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

Sosyal konutlara olan yoğun ilginin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir model üzerinde daha çalışıyor. O da satışa çıkarılan düşük fiyatlı sosyal konutlara benzer sosyal kiralık konut yapılması.



16 YIL SONRA HİZMETE AÇILDI

Bir dönem inşaat sektörünün öncüsü olan ve 16 yıl sonra 5 Mart'ta Türkiye Emlak Katılım Bankası ismi ile yeniden faaliyete açılan Emlak Bank üzerinden Sosyal Kiralık konutların yapılması gündemde...