Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ’den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL’den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

TOKİ 6 il için harekete geçti. Ankara, Bolu, Denizli, Konya, Kütahya, Siirt'te kuralı satış yöntemi ile 2+1 , 3+1 daireler satışa çıkarıldı. Başvurular bu ayın 22'sinde başlıyor. 528.269,30, 498.957,80, 607.829,08 TL'ye daireler bulmak mümkün! Söz konusu dağrelerin orta gelir grubundakiler için olduğu duyuruldu. Peki nasıl başvuru yapılır? Hangi ilçe ve mahallelerde projeler mevcut? Tüm detaylara haberimizde yer verdik. TOKİ'den ayrıca arsa satış duyurusu da yapıldı. İşte TOKİ konut ve arsa satışı hakkında bilgiler...