Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ'den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL'den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz
TOKİ satıştaki konutlarının sayısını arttırdı. Bu kez toplam 6 ilde 2+1, 3+1 daireler satılıyor. Bayram öncesi müjde geldi. Bütçeye göre 480 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi olabilirsiniz. %10 peşinatla, (49.895,78) 180 vade fırsatı sağlanıyor. Ortalama 2.494,79 TL başlangıç taktit bedeli isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 27 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 349 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. İşte detaylar...
TOKİ 6 il için harekete geçti. Ankara, Bolu, Denizli, Konya, Kütahya, Siirt'te kuralı satış yöntemi ile 2+1 , 3+1 daireler satışa çıkarıldı. Başvurular bu ayın 22'sinde başlıyor. 528.269,30, 498.957,80, 607.829,08 TL'ye daireler bulmak mümkün! Söz konusu dağrelerin orta gelir grubundakiler için olduğu duyuruldu. Peki nasıl başvuru yapılır? Hangi ilçe ve mahallelerde projeler mevcut? Tüm detaylara haberimizde yer verdik. TOKİ'den ayrıca arsa satış duyurusu da yapıldı. İşte TOKİ konut ve arsa satışı hakkında bilgiler...
Proje Adı: KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 4.BÖLGE 1.ETAP 275 ADET KONUT (KUZEYKENT)
Proje Adı: BOLU İLİ, MUDURNU İLÇESİ, TAŞKESTİ BELDESİ, 3.ETAP 108 ADET KONUT, 4 ADET DÜKKÂN
Proje Adı: KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET KONUT
Proje Adı: SİİRT İLİ, KURTALAN İLÇESİ, SÜMER MAHALLESİ 110 ADET KONUT