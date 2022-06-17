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Haberler Emlak Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ'den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL'den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ'den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL'den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

TOKİ satıştaki konutlarının sayısını arttırdı. Bu kez toplam 6 ilde 2+1, 3+1 daireler satılıyor. Bayram öncesi müjde geldi. Bütçeye göre 480 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi olabilirsiniz. %10 peşinatla, (49.895,78) 180 vade fırsatı sağlanıyor. Ortalama 2.494,79 TL başlangıç taktit bedeli isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 27 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 349 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. İşte detaylar...

17.06.2022 21:24 - Son Güncelleme: 17.06.2022 21:24
Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ’den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL’den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

TOKİ 6 il için harekete geçti. Ankara, Bolu, Denizli, Konya, Kütahya, Siirt'te kuralı satış yöntemi ile 2+1 , 3+1 daireler satışa çıkarıldı. Başvurular bu ayın 22'sinde başlıyor. 528.269,30, 498.957,80, 607.829,08 TL'ye daireler bulmak mümkün! Söz konusu dağrelerin orta gelir grubundakiler için olduğu duyuruldu. Peki nasıl başvuru yapılır? Hangi ilçe ve mahallelerde projeler mevcut? Tüm detaylara haberimizde yer verdik. TOKİ'den ayrıca arsa satış duyurusu da yapıldı. İşte TOKİ konut ve arsa satışı hakkında bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ’den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL’den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

Proje Adı: KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 4.BÖLGE 1.ETAP 275 ADET KONUT (KUZEYKENT)

Proje Adı: BOLU İLİ, MUDURNU İLÇESİ, TAŞKESTİ BELDESİ, 3.ETAP 108 ADET KONUT, 4 ADET DÜKKÂN

Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ’den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL’den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

Proje Adı: DENİZLİ İLİ GÜNEY İLÇESİ TİLKİLİK MAHALLESİ 118 KONUT

Proje Adı: KONYA İLİ, CİHANBEYLİ İLÇESİ, BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 210 KONUT İLE 1 ADET TİCARET (3 DÜKKANLI

Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ’den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL’den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

Proje Adı: KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ DEMİRCİ BELDESİ 98 KONUT

Proje Adı: KÜTAHYA İLİ SİMAV İLÇESİ MURADINLAR MAHALLESİ 315 KONUT VE 1 ADET TİCARET MERKEZİ

Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ’den bayram müjdesi! 6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! 3 bin TL’den az taksit verip 3+1 daire alabilirsiniz

Proje Adı: KÜTAHYA İLİ ÇAVDARHİSAR İLÇESİ 4. ETAP 143 ADET KONUT

Proje Adı: SİİRT İLİ, KURTALAN İLÇESİ, SÜMER MAHALLESİ 110 ADET KONUT

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