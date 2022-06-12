Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek
Konut kiralarında zam yüzdesini 25 ile sınırlayan düzenleme dün resmen yürürlüğe girdi. Yüzde 25 zam sınırlaması 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yürürlükte olacak. Bu tarihler arasında ev sahipleri kiracıyı zorla evden çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek. Düzenleme ile birlikte kiracılar 1 yıl boyunca rahat bir nefes alacak.
12.06.2022 08:10 - Son Güncelleme: 12.06.2022 08:10
Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.