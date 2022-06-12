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Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek

Konut kiralarında zam yüzdesini 25 ile sınırlayan düzenleme dün resmen yürürlüğe girdi. Yüzde 25 zam sınırlaması 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yürürlükte olacak. Bu tarihler arasında ev sahipleri kiracıyı zorla evden çıkaramayacak, tahliye davaları reddedilecek. Düzenleme ile birlikte kiracılar 1 yıl boyunca rahat bir nefes alacak.

12.06.2022 08:10 - Son Güncelleme: 12.06.2022 08:10
Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek

Kira artışlarını sınırlayan yasal düzenleme dünkü Resmi Gazete 'de yayımlandı. Bir önceki kira yılının TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması durumunda değişim oranı geçerli olacak.

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Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek

Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek

Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022'den itibaren 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak.

Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek

Evin satılması durumunda da kiracının eski kira sözleşmesi devam edecek. Ev sahibi yüzde 25 oranında zam yapabilecek ancak fazlasını isteyemeyecek.

Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek

TÜFE TAKİP EDİLMEYECEK
Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek.

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