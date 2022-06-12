Kira zammında yüzde 25 dönemi resmen başladı! Tahliye davaları reddedilecek... 1 yıl boyunca değişmeyecek

TÜFE TAKİP EDİLMEYECEK

Yeni uygulama ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı sabit olacak. Böylece 2 bin lira olan kira 2 bin 500 liraya, 3 bin lira olan kira 3 bin 750 liraya yükselecek.