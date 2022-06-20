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Haberler Emlak 10 bin konutluk ihale, KDV'siz, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran'da...

10 bin konutluk ihale, KDV'siz, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran'da...

TOKİ'den evini inşa etmek isteyenlere müjdeli haber! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı harekete geçti. Konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuluyor. 27 ilde 349 muhtelif arsa satılıyor! Aralarında İstanbul'da var. 29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. İşte detaylar...

20.06.2022 15:30 - Son Güncelleme: 20.06.2022 15:30
10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran’da...

10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti. Açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı büyük bir adım attı. Ve harekete geçildi TOKİ'den bu kez kendi evini yapmak isteyenlere duyuru geldi. Söz konusu arsalar hem ev yapımına hem toplu konuta hem de sanayi yatırımları için uygun! Peki hangi şehirler var? Gelin birlikte bakalım...

GALERİ DEVAM EDİYOR
10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran’da...

TOKİ konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sundu. Son dönemlerde yaşaan konut fiyatlarındaki fahiş artışın ardından hem kiracılar hem de ev satın almak isteyenler zorluk yaşıyor. TOKİ bu zorluğun önüne geçebilmek için oldukça önemli bir adım attı.

10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran’da...

29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak.

10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran’da...

Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılmak mümkün.

10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran’da...

27 İL, 349 MUHTELİF ARSA

Açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri,

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