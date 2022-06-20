10 bin konutluk ihale, KDV'siz, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran'da...

10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti. Açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı büyük bir adım attı. Ve harekete geçildi TOKİ'den bu kez kendi evini yapmak isteyenlere duyuru geldi. Söz konusu arsalar hem ev yapımına hem toplu konuta hem de sanayi yatırımları için uygun! Peki hangi şehirler var? Gelin birlikte bakalım...