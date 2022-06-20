10 bin konutluk ihale, KDV'siz, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti! Bu haber evini inşa etmek isteyenlere! 29-30 Haziran'da...
TOKİ'den evini inşa etmek isteyenlere müjdeli haber! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı harekete geçti. Konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçilmesi planlanıyor. Bu kapsamda vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuluyor. 27 ilde 349 muhtelif arsa satılıyor! Aralarında İstanbul'da var. 29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. İşte detaylar...
20.06.2022 15:30 - Son Güncelleme: 20.06.2022 15:30
10 bin konutluk ihale, ÜFE 12,5! İstanbul dahil 27 ilde satışa geçti. Açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı büyük bir adım attı. Ve harekete geçildi TOKİ'den bu kez kendi evini yapmak isteyenlere duyuru geldi. Söz konusu arsalar hem ev yapımına hem toplu konuta hem de sanayi yatırımları için uygun! Peki hangi şehirler var? Gelin birlikte bakalım...
27 İL, 349 MUHTELİF ARSA
Açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri,