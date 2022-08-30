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Haberler Emlak Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ'den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!

Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ'den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!

TOKİ Afyonkarahisar ilnları için başvuru tarihinin sonuna gelindi. 46 bin TL peşinatla 2.300 TL taksitle ev sahibi olma fırsatını duyyanlar jkonuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte TOKİ başvuru şartları ve fiyatları....

takvim.com.tr
30.08.2022 09:30 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:30
Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ’den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!

TOKİ'den satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında ise 2022 TOKİ ilanları yer alıyor. Son olarak TOKİ tarafından satışa sunulan Afyonkarahisar'daki proje hakkında araştırmalar hızlandı. Aylık 2.300 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatını duyan vatandaşlar başvuru günü ve şartları hakkında detayları merak ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ’den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!

TOKİ AFYONKARAHİSAR BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Afyonkarahisar-İscehisar 2.Etap Toplu Konut Projesinde, tamamı "Orta Gelir Konut Grubu" (2+1) tipi 38 adet ve (3+1) tipi 18 adet olmak üzere toplam 56 adet konut 29Ağustos-09 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru alınmak suretiyle "kuralı satış yöntemiyle" satışa sunulmuştur.

Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ’den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!
Konut - Ticaret Merkezi Konut
Brüt m2 85,07
Net m2 66,79
KDV Oranı %1,00
Oda Sayısı 2+1
Blok Tipi - Blok DK - 3
Kat ZEMİN
Daire No 4
Ada 2
Parsel 1
B.B No 32338422
Cephesi Kuzeybatı
Artış Türü Memur Maaş Artışı
Banka Adı TC. Ziraat Bankası AŞ.
Şube Adı Sadece Temerküz Şube
Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ’den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!

TOKİYE KİMLER BAŞVURABİLİR 2022?


Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir.)

Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ’den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!

TOKİDEN EV ALMAK MANTIKLI MI?


TOKİ'den ev almak; kredi çekmeden, bankaya faizle borçlanmadan ev alma fırsatı sunuyor. Satışa sunduğu konutlarında, benzer özelliklere sahip evlere oranla daha uygun fiyata satışa sunulan bu konutlardan yararlanmaları sağlanıyor.

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