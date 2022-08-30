Başvuru için SON GÜN! 2.327 TL taksitle 180 ay vadeli 85 m2 TOKİ fırsatı! TOKİ’den 46 bin TL peşinatla 2+1 daire sahibi olun!

TOKİ'den satışa konulan ilanlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında ise 2022 TOKİ ilanları yer alıyor. Son olarak TOKİ tarafından satışa sunulan Afyonkarahisar'daki proje hakkında araştırmalar hızlandı. Aylık 2.300 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatını duyan vatandaşlar başvuru günü ve şartları hakkında detayları merak ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...