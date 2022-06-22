Ankara , İstanbul, Edirne, Konya 100-200-300-4000 bin liraya 2+1, 3+1 daireler... Vakfbank'tan Satılık ara kat 110 M2 daire 136 bin TL!
Vakıfbank satılık daireler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Piyasa fiyatından çok daha uyguna satılan daireler için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan ve devlet bankası olması nedeni ile güven veren Vakıfbank satılık gayrimenkuller için Haziran ayına özel beklenen güncellemesini yayımladı. Vakıfbank İstanbul, Ankara satılık daireler ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
-Vakıfbank'tan Satılık Ev ve Bahçesi
Kütahya / Simav / Koyunoba
Konut - Müstakil Ev 195 m2
143.000 TL
-Vakıfbank'tan Satılık 3+1 Daire
Muş / Merkez / Yeşilyurt
Konut - Apartman Dairesi 104 m2
121.000 TL
-Vakıfbank'tan Satılık 2+1 Daire
Samsun / Çarşamba / Çay
Konut - Apartman Dairesi 112 m2
187.000 TL
-Vakıfbank'tan Satılık 3+1 Daire
Mardin / Kızıltepe / Cumhuriyet
Konut - Apartman Dairesi 147 m2
242.000 TL
-Vakıfbank'tan Satılık 2+1 Daire
Şanlıurfa / Siverek / Kale
Konut - Apartman Dairesi 80 m2
125.000 TL
-Vakıfbank'tan Satılık 3+1 Dubleks Daire
Şanlıurfa / Viranşehir / Özal
Konut - Apartman Dairesi 147 m2
350.000 TL
-Vakıfbank'tan Satılık Ev
Çanakkale / Biga / Kocagür
Konut - Müstakil Ev 30 m2
220.000 TL
-Vakıfbank'tan Satılık Müstakil Ev ve Arsası
Erzincan / Tercan / Ahmet Yesevi
Konut - Müstakil Ev 197 m2
250.000 TL
-Vakıfbank'tan Viranşehir'de Satılık 2+1 Daire
Şanlıurfa / Viranşehir / Kışla
Konut - Apartman Dairesi 132 m2
185.000 TL