Ankara , İstanbul, Edirne, Konya 100-200-300-4000 bin liraya 2+1, 3+1 daireler... Vakfbank’tan Satılık ara kat 110 M2 daire 136 bin TL!

Vakıbank tarafından satışa çıkarılan dairler büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Vakıfban satılık daireler ne kadar sorusu yer alıyor? Peki, Vakıfbank satışa çıkan daireler hangileri? İstanbul Vakıfbank satılık daireler neler? İşte merak edilenler...