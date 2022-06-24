Ev alacaklar dikkat! Yeni tuzak ortaya çıktı! Sizin de başınıza gelebilir

Aynı inşaat şirketinin mağdurlarından Hülya Katmer, "E.K. inşaattan dairemizi aldık. Dairemiz bize teslim edilmeden üçüncü şahsa satıldı. Biz E.K. satış ofisine ailecek gittik. Bizi kapıdan geri çevirdiler. Bütün emeklerimizin haklarımızın üstlerine yattılar. Şu an elim ayağım her şeyim titriyor. Aralık ayından itibaren yattığımız ve kalktığımız yer belli değil. Onlar keyif çatarken; benim oğlumun gözyaşı sebebi oldular. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ben başka hiç bir şey diyemiyorum. E.A.'nın ofisine gittik. Korumasına dedi ki 'nereye başvururlarsa vursunlar, hiç bir şey elde edemeyecekler.' Peki bizim paralarımız ne olacak? Soruyorum sana E.A" şeklinde konuştu.