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Haberler Emlak 800 TL'ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın! Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara...

800 TL'ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın! Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara...

Milli Emlak tarafından duyurulan satılık ilanları büyük ilgi çekti. 800 TL'ye satılan tarla ise sosyal medyada gündem konusu haline geldi. İşte Milli emlak 800 TL'ye tarla ilanı...

takvim.com.tr
06.03.2023 17:03 - Son Güncelleme: 06.03.2023 17:06
800 TL’ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın! Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara...

Milli Emlak tarafından 800 TL'ye satılan tarla gündem oldu. İşte o tarla...

GALERİ DEVAM EDİYOR
800 TL’ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın! Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara...
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli ₺800,00
Teminat Bedeli ₺240,00
Uygun Yüzölçümü 91,43 m²
İhale Tarihi 28/03/2023
İhale Saati 09:40
İhale Yeri -
İletişim Adresi https://tunceli.csb.gov.tr/
Telefon (428) 213 30 44-45
800 TL’ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın! Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara...
Taşınmaz No 62010103806
Pafta/Ada/Parsel /111/22
İmar Durumu Hayır
İmar Özellik Adı
Yasal Dayanak 2886 / 45
Taşınmaz Yüzölçümü 91,43 m²
Hazine Hissesi -
Satılacak Yüzölçümü -
800 TL’ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın! Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara...

MİLLİ EMLAK ARSA SATIYOR MU?

Kullanıcının kira bedelini ödediği araziyi satın alması için Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvurması gerekir. Uygun görüldüğünde talep edilen arsa sözleşme yapılarak satılabilir.

800 TL’ye 90 m2 tarla! Yanlış duymadınız! Yarım depo benzin fiyatına toprak alın! Prefabrik ev, hobi bahçesi, bağ, çiftlik,bostan hayali kuranlara...

TAPULU YERDE ZİLYETLİK OLUR MU?

Tapulu taşınmazlarda zilyetlik, kanunen tapuda sicilli olan bir mülkün zamanaşımı veya zilyetlik ile edinilmesi mümkün değildir.

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