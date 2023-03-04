1.445.00 TL'ye satılık DENİZ MANZARALI DUBLEKS! İstanbul, Trabzon, Giresun 2+1, 3+1, 4+1'ler 460,600,900 bin! Ziraat Bankası'ndan İSKONTOLU FİYAT...
Ziraat Bankası satılık daire fiyatlarını ilana koydu. 1.445.00 TL'ye satılan dubleks daire ise büyük ilgi gördü. İstanbul, Ankara, Giresun, Trabzon ve birçok ilde açılan ilanlar için araştırmalar hızlandı. Oldukça uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için başvurular başladı! Bunların tümünü Ziraat Bankası güvencesi kapsamında gerçekleşecek. İşte Ziraat Bankası'ndan satılık uygun fiyatlı daireler...
04.03.2023 16:41 - Son Güncelleme: 04.03.2023 16:41
Ziraat Bankası satılık daire fiyatları oldukça uygun fiyatlarla sunuluyor. Ev alma hayali kuran vatandaşlar ise 800,900, 1 milyon TL'ye ev almak için sıraya girdi. İşte en uygun fiyatlı daire ilanları...