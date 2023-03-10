200, 312, 385 BİN TL’ye 120 ay vadeli ev alın! 11.500 TL peşinatla Ankara’da 238 m2 daire! Müstakil, bahçeli, geniş satılık ev arayanlara...

Halkbank tarafından duyurulan satılık daire ilanları büyük ilgi çekiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Halkbank satılık daire fiyatları yer aldı. İşte 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla Ankara, Bingöl, Mardin satılık daireler...