75 BİN TL EŞYA ve TADİLAT ödemesi! Eskiyen eviniz, eşyanız varsa devlet İMDADINIZA YETİŞİYOR! 5 dakikada başvuru...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev tadilat ve eşya desteğinin 75 bin TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Bu durumun ardından evleri ve eşyaları eski olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Siz de bu bnaşvuruyu yaparak 75 bin liralık eşya alabilir veya 75 bin liralık tadilat yaptırabilirsiniz. Fakat bu yardım gerçekten ihtiyacı olan k,işilerw yapılıyor. Ayrıca 120 bin TL prefabrik ev yaptırma desteği verilirken betonarme evler için 150 bin TL ödeme yapılıyor. Evinizden memnun değilseniz ve eski olduğunu düşünüyorsanız, eşyalarınızı 25 yıldan fazla kullandıysanız siz de başvuruda bulunabilirsiniz. İşte eşya ve onarım yardımı başvurusu hakkında tüm detaylar...
27.10.2022 15:32 - Son Güncelleme: 27.10.2022 15:32
Bakanlık tarafından yapılan yardımın açıklaması şu şekilde;
"Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."
EV VE EŞYA YARDIMI NASIL ALINIR?
Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma