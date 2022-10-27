75 BİN TL EŞYA ve TADİLAT ödemesi! Eskiyen eviniz, eşyanız varsa devlet İMDADINIZA YETİŞİYOR! 5 dakikada başvuru...

Bakanlık tarafından yapılan yardımın açıklaması şu şekilde;

"Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."