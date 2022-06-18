6 ilde dar gelirlilere dağıtılacak! Bu evler 490 bin TL altında! TOKİ’den bayram müjdesi! 3 bin TL’den az taksit verip...

TOKİ satıştaki konutlarının sayısını arttırdı. Bu kez toplam 6 ilde 2+1, 3+1 daireler satılıyor. Bayram öncesi müjde geldi. Bütçeye göre 480 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi olabilirsiniz. %10 peşinatla, (49.895,78) 180 vade fırsatı sağlanıyor. Ortalama 2.494,79 TL başlangıç taktit bedeli isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 27 ilde bulunan çeşitli özelliklerdeki 349 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. İşte detaylar...