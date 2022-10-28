5 dakikada başvuru... 75 BİN TL EŞYA ve TADİLAT ödemesi! Eskiyen eviniz, eşyanız varsa devlet İMDADINIZA YETİŞİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev tadilat ve eşya desteğinin 75 bin TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Bu durumun ardından evleri ve eşyaları eski olan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Siz de bu bnaşvuruyu yaparak 75 bin liralık eşya alabilir veya 75 bin liralık tadilat yaptırabilirsiniz. Fakat bu yardım gerçekten ihtiyacı olan k,işilerw yapılıyor.