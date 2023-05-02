4+1 TERASLI DUBLEKS konut! 1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL'ye bankadan satılık ev fiyatları...
Vakıfbank satılık daire ilanlarını duyurdu. Ev alma hayali kuran birçok vatandaş bankalar tarafından satışa konulan ilanları merak ediyor. 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan daireler büyük ilgi çekti. İşte en uygun fiyatlı 2+1, 3+1 ev fiyatları...
02.05.2023 14:55 - Son Güncelleme: 02.05.2023 14:55
Vakıfbank tarafından ilana açılan satılık daireler büyük ilgi çekiyor. İşte en uygun fiyatlı 2+1, 3+1 daire fiyatları...