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Haberler Emlak 4+1 TERASLI DUBLEKS konut! 1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL'ye bankadan satılık ev fiyatları...

4+1 TERASLI DUBLEKS konut! 1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL'ye bankadan satılık ev fiyatları...

Vakıfbank satılık daire ilanlarını duyurdu. Ev alma hayali kuran birçok vatandaş bankalar tarafından satışa konulan ilanları merak ediyor. 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan daireler büyük ilgi çekti. İşte en uygun fiyatlı 2+1, 3+1 ev fiyatları...

takvim.com.tr
02.05.2023 14:55 - Son Güncelleme: 02.05.2023 14:55
4+1 TERASLI DUBLEKS konut! 1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL’ye bankadan satılık ev fiyatları...

Vakıfbank tarafından ilana açılan satılık daireler büyük ilgi çekiyor. İşte en uygun fiyatlı 2+1, 3+1 daire fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
4+1 TERASLI DUBLEKS konut! 1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL’ye bankadan satılık ev fiyatları...
Tanım : Vakıfbank'tan Satılık 4+1 Dubleks Daire
No. : 150051
Kategori Seçimi : Konut
Konut Tipi : Apartman Dairesi
Konut Şekil : Dubleks
İl : Bartın
İlçe : Merkez
Semt : Gölbucağı
Adres : BARTIN, MERKEZ, GÖLBUCAĞI MAH. 531 SOK. NO:13 İLSEVA NUR APT. 3+ÇATI KATI D:8
4+1 TERASLI DUBLEKS konut! 1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL’ye bankadan satılık ev fiyatları...
Tapu Durumu : Kat Mülkiyeti
Bina İnşa Yılı : 2012
Bulunduğu Kat : 3
Yakıt Tipi : Doğalgaz
Yapı Tipi : Betonarme
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 25.000 TL
Başlangıç Bedeli : 1.350.000 TL
Teminat Bedeli : 67.500 TL
İlgili Şube Adı : BARTIN
4+1 TERASLI DUBLEKS konut! 1.350.000 TL! Vakıfbank 2+1, 3+1 daire ilanlarını duyurdu! 110 bin TL’ye bankadan satılık ev fiyatları...

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