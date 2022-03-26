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Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor! ATM'den hemen çekebilirsiniz

Üç büyük kamu bankası taksitli nakit avans fırsatı için harekete geçti. Banka şubelerine giderek sıra beklemek zorunda kalmadan veya herhangi bir evrak ya da başka bir kredi sürecinde olduğu gibi prosedürle uğraşmak zorunda kalmadan bu bankalardan tüm nakit ihtiyacı olanlara ödeme yapılacak. ATM'lere giderek anında günlük para çekme limiti kadar nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank nakit avans seçenekleri sayesinde ilgili kartlar üzerinden tüm ihtiyaç sahiplerine ödeme yapılacak. İşte bankaların nakit avans fırsatları

takvim.com.tr
26.03.2022 09:00 - Son Güncelleme: 26.03.2022 09:00
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor! ATM’den hemen çekebilirsiniz

Vakıfbank ATM'lerinden 4 Bin TL Ödemelere Başladı!

Vakıfbank Nakit Avans ile acil nakit ihtiyacı olan tüm müşterileri için anında bankamatik aracılığıyla veya diğer dijital kanallardan ödeme yapıyor. Vakıfbank Worldcard ile Vakıfbank ATM'leri başta olmak üzere, diğer banka ATM'lerinden 7 gün 24 saat nakit avans çekme fırsatı sunulacak.

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Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor! ATM’den hemen çekebilirsiniz

Özellikle son dönemde artan nakit ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bankalardan sunulan bu nakit desteği ile vatandaşların rahat bir nefes alması sağlanacak.

Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor! ATM’den hemen çekebilirsiniz

Bireysel kredi kartı ile bankamatikten nakit avans çekmek isteyenlerin günlük 4.000 TL nakit çekim işlemi yapması mümkündür. %1,80 faiz oranları ile uygun bir geri ödeme seçeneği de uygulanmaktadır.

Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor! ATM’den hemen çekebilirsiniz

ATM'ler dışında dijital kanallar üzerinden veya şubelere giderek de nakde sıkışan vatandaşların avans taleplerini iletmeleri mümkündür.

Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor! ATM’den hemen çekebilirsiniz

Halkbank Taksitli Nakit Avans Fırsatı!

Halkbank Paraf ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ATM'den dilediği gibi para çekebilecek. 200 TL'den 15.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için, günlük çekim limiti ve kullanılabilir nakit avans limitlerine göre işlem yapılması mümkündür.

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