Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank anında hesabınıza 4.000 TL yatırıyor! ATM’den hemen çekebilirsiniz

Vakıfbank ATM'lerinden 4 Bin TL Ödemelere Başladı!

Vakıfbank Nakit Avans ile acil nakit ihtiyacı olan tüm müşterileri için anında bankamatik aracılığıyla veya diğer dijital kanallardan ödeme yapıyor. Vakıfbank Worldcard ile Vakıfbank ATM'leri başta olmak üzere, diğer banka ATM'lerinden 7 gün 24 saat nakit avans çekme fırsatı sunulacak.