Emeklilerde 3600 farkı görüldü! Emekli maaşları kaç para artacak? 30.000 TL arttı! 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?

Emekli maaşı ve ikramiyelerinde 3600 ek gösterge artışı görüldü! Konuya ilişkin merak edilen yeni detayları paylaşan Memur – Sen, 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalardan artık sona gelinmesinin ardından çalışan ve emekli kesimi nasıl etkileyeceği de ortaya çıktı.

Üçüncü Toplantının Tarihi Belli Oldu!

3600 ek göstergede merakla beklenen üçüncü toplantının tarihi de belli oldu. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3600 ek gösterge konusunda ilk toplantının ardından detaylar belli olmaya başladı.