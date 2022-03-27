Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak 2022? Emekli bayram ikramiyesine kallavi zam müjdesi geldi mi? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenir?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bütün emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde 2022 senesinde ödemelerin ne vakit ve ne kadar uygulanacağı merak edilmeye başladı. Maaş zammı ardından çoğalan fiyatlar nedeniyle artış beklentisi amacıylae giren milyonlarca emekli, 2022 seneının ilk ikramiye ödemelerinde net rakamın açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyorlar. Emeklilere bayram ikramiyeleri her sene bulunduğu gibi bu senede da bayram öncesindeki hafta hesaplara geçmesi bekleniyor. Ödemeler amacıyla yalnızca birkaç hafta kalmasına karşın şimdilik bir açıklama gelmemesi ise ilgi çekti. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi kimlere ödeniyor? Emekli bayram ikramiyesi ne vakit yatacak? İşte yanıtı