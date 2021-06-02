Ziraat, Vakıf, Halk, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım... 6 ay ödemesiz 200 bin lira veriliyor!

Ziraat, Vakıf, Halk, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım bankaları müjdeyi bir bir verdi. Ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecek. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

02.06.2021 07:53 - Son Güncelleme: 02.06.2021 07:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





