Ziraat Bankası’nda 3.000-5.000 TL üzeri parası olan herkes için açıklandı! Zil takıp oynatacak haber!

Ziraat Bankası'nda parası olan müşteriler amacıyla mühim bir açıklama yapıldı. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre bin TL üstünde parası olan müşteri kazanç elde edecek. Fakat müşterinin parasının yükselmesi amacıyla vadeli hesaba geçmesi gerekiyor. 1.000-3.000 ve 5.000 TL ve üzeri tutarlarla açılan vadeli mevduat hesaplarına faiz seviyesi uygulanıyor. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir.