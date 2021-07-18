Ziraat Bankası’nda 3.000-5.000 TL üzeri parası olan herkes için açıklandı! Zil takıp oynatacak haber!
Birçok vatandaş parasını bankada tutuyor. Fakat paranın bankada durduğu prosese yükselmesi mümkün. Bunun amacıyla vadeli hesaba geçmek gerekiyor. Ziraat Bankası vadeli hesabı ile ilgili müşterilerini bilgilendirdi. Yazılı bildirimde tespit edilen banka, "Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası (₺) 1-730 gün arası vadelerde açtırabilirsiniz. Vade bitiminde anaparanızı faiz getirisiyle eş güdümlü geri alabilirsiniz." İfadelerini kullandı. Kamu bankası vadeli hesaplarda yüzde 17 faiz seviyesi uyguluyor. Ziraat Bankası'nda 3.000-5.000 TL parası tespit edilen bir müşterinin 32 sonucunda kazancı 5.070,79'ya yükseliyor.
Ziraat Bankası'nda parası olan müşteriler amacıyla mühim bir açıklama yapıldı. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre bin TL üstünde parası olan müşteri kazanç elde edecek. Fakat müşterinin parasının yükselmesi amacıyla vadeli hesaba geçmesi gerekiyor. 1.000-3.000 ve 5.000 TL ve üzeri tutarlarla açılan vadeli mevduat hesaplarına faiz seviyesi uygulanıyor. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir.
Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası cinsinden 1-730 gün arası vadeli olarak açabilir, vade bitiminde anaparanızı faiziyle birlikte geri alabilirsiniz.