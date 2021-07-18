Bu araçlara sahip olanlar dikkat! Artık satışları durdurulmaya başlandı! Türkiye de harekete geçti...
Dünyada yaşanan gelişmeler ve değişimler araç sahiplerini de yakından etkilemeye başladı. Dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azalan ve tamamen üretiminin durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışları Türkiye'de de benzer şekilde gerilemeye başladı. Bu senenin ilk yarısında dizel araba satışları yüzde 21 oranında gerilerken, elektrikli ve hibrit oromobil satışları ivme kazanmaya başladı. Haziran ayının sonu itibarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda dizel motorlu otomobil satışlarında yaşanan azalma dikkat çekti. Öte yandan, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığı, fiyatlarda ise düşüşün olmayacağı gündemde yer alıyor. İşte son gelişmeler!
Bu yılın ilk yarısında dizel araba satışları yüzde 21 oranında gerilerken, elektrikli ve hibrit oromobil satışları ivme kazanmaya başladı. Haziran ayının sonu itibarıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda dizel motorlu otomobil satışlarında yaşanan azalma dikkat çekti. Öte yandan, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığı, fiyatlarda ise düşüşün olmayacağı gündemde yer alıyor. İşte son gelişmeler!
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Haziran 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 yükselişle 310 bin 325'e, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.
ÜRETİMİ AZALTILIYOR!
Haziran sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretimi tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti.
Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor. Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.
DİZEL SATIŞLARI AZALIŞA RAĞMEN İKİNCİ SIRADA
Bu yılın ilk yarısında benzinli otomobiller 201 bin 295 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 68 bin 451 oldu. Hibrit otomobil satışı 25 bin 119'a ulaşırken, otogazlı otomobil satışları 14 bin 569 ve elektrikli otomobil satışı da 891 olarak kayıtlara geçti.