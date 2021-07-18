Bu araçlara sahip olanlar dikkat! Artık satışları durdurulmaya başlandı! Türkiye'de harekete geçti...

DİZEL SATIŞLARI AZALIŞA RAĞMEN İKİNCİ SIRADA



Bu yılın ilk yarısında benzinli otomobiller 201 bin 295 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 68 bin 451 oldu. Hibrit otomobil satışı 25 bin 119'a ulaşırken, otogazlı otomobil satışları 14 bin 569 ve elektrikli otomobil satışı da 891 olarak kayıtlara geçti.