Bu ay için binlerce kişinin banka hesabına fazla para yatacak! Hemen size ne kadar para yatacağını hesaplayın

Bu ay için binlerce kişinin banka hesabına fazla para yatacak! Kurban Bayramı'na az bir vakit kaldı. Bir çok şahıs bayramda tatil planlarını yaşama geçirirken, bir çok şahıs ise çalışmaya devam edecek. Bayramda çalışanlar ise çoktan ücret alacaklar. Fakat işçiler ne kadar ücret alacaklarını bilmiyorlar. İş kanununa göre, bayramda çalışan işçilere her gün amacıyla ilaveten bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2021 yılı için 456,13 lira ile sınırlıdır.