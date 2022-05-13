Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün!

10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Vakıfbank'a Aylık Ne Kadar Öderim?

Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ve elde ettiği başarılar sayesinde bankacılık gündeminin önemli isimlerinden birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.