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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL'lik nakit desteği almak artık mümkün!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL'lik nakit desteği almak artık mümkün!

Piyasaların yukarı yönlü hareketlerinin günden güne hız kazanması, gündelik hayat şartlarının da ekonomik anlamda ağırlaşmasına sebep oldu. İhtiyaçlarını karşılayabilmek adına yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Kamu bankaları oluşan nakit taleplerine, uygun faiz oranları ile karşılık verdi.

takvim.com.tr
13.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 13.05.2022 11:27
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün!

Ürünlere ve diğer hizmet başlıklarına gelen zamlardan sonra nakit ihtiyacı artan vatandaşlara, kamu bankalarından destek geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün!

10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Ziraat Bankası'na Aylık Ne Kadar Öderim?

Türkiye'nin önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde artan ürün ve hizmet fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün!

Oluşan nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıklayan banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,94 olarak belirledi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün!

Bu veriler ışığında çekilecek olan 10 bin TL'lik kredinin aylık geri ödemesi, 413,29 TL olarak hesaplandı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL’lik nakit desteği almak artık mümkün!

10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Vakıfbank'a Aylık Ne Kadar Öderim?

Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ve elde ettiği başarılar sayesinde bankacılık gündeminin önemli isimlerinden birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.

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