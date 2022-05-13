Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank bombayı patlattı! Günlük 12, 13 ve 14 TL ödeyerek 10 bin TL'lik nakit desteği almak artık mümkün!
Piyasaların yukarı yönlü hareketlerinin günden güne hız kazanması, gündelik hayat şartlarının da ekonomik anlamda ağırlaşmasına sebep oldu. İhtiyaçlarını karşılayabilmek adına yeterli nakdi bulunmayan vatandaşlar, bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerine yöneldiler. Kamu bankaları oluşan nakit taleplerine, uygun faiz oranları ile karşılık verdi.
13.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 13.05.2022 11:27
10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Ziraat Bankası'na Aylık Ne Kadar Öderim?
Türkiye'nin önemli bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, yeni dönemde artan ürün ve hizmet fiyatlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.
10 bin TL'lik Kredi Desteği İçin Vakıfbank'a Aylık Ne Kadar Öderim?
Geliştirdiği avantajlı kampanyalar ve elde ettiği başarılar sayesinde bankacılık gündeminin önemli isimlerinden birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerine bağlı olarak giderek pahalılaşan hayat şartlarına karşın vatandaşın yanında yer aldı.