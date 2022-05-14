Biraz önce açıklama geldi! Asgari ücretliye bayramda 2.126 ikramiye verilecek mi? İkramiye Meclis’e gelecek mi? Asgari ücretliye maaşın yarısı kadar...

Asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeler milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Milyonlarca çalışan asgari ücrete 2.bir zam gelip gelmeyeceğini merak ederken ortaya ikramiye iddiaları atıldı. TBMM'ye asgari ücretli çalışanlara da bayram ikramiyesi verilmesi teklif edildi. Teklifte, asgari ücretli çalışanlara Kurban Bayramı'nda asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi ileri sürüldü. Vatandaşlar bu gelişmeler ışığında, "Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Asgari ücrete bayramda ikramiye var mı?" sorularını sık sık gündeme getirdi. Haberimiz içerisinde resmi açıklama olup olmadığına dair bilgilere yer verdik. İşte merak edilenler!