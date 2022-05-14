Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara çağrıda bulundu. Bakanlık, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…