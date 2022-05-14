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Haberler Ekonomi Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL'lik nakit ödemeyi alın!

Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL'lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çoklu doğum ve doğum başlıkları altında sunmuş olduğu yardım hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan açıklamaya göre 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yöntemi ile dünyaya çocuk getiren annelere, annelerin doğumda vefat etmesi durumunda ise babalara, tek seferlik nakit yardımı yapılacaktır.

takvim.com.tr
14.05.2022 09:20 - Son Güncelleme: 14.05.2022 09:20
Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum yapmış olan annelere ve çocuk sahibi babalara çağrıda bulundu. Bakanlık, ilgili şartları sağlayan tüm vatandaşlara 600 TL'ye kadar çocuk yardımında bulunacağını açıkladı. İşte bakanlığın çocuk yardımlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

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Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 600 TL'lik Doğum Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinden biri olan doğum parası yardımının ayrıntılarını paylaştı.

Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan açıklamaya göre 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı doğum yöntemi ile dünyaya çocuk getiren annelere, annelerin doğumda vefat etmesi durumunda ise babalara, tek seferlik nakit yardımı yapılacaktır.

Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Buna göre annen yaptığı doğum sayısına göre ödenecek olan ücretler şu şekilde duyurulmuştur:

  • 1'inci doğuma: 300 TL
  • 2'inci doğuma: 400 TL
  • 3'üncü ve daha fazla doğuma: 600 TL

Biraz evvel belli oldu! Dilekçe ile başvuru yapmanız yeterli! Kimliğiniz ile başvurun, 1.300 TL’lik nakit ödemeyi alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Düzenli Çoklu Doğum Yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çoklu doğum yapan kadınların çocukları için de bir sosyal yardım modeli geliştirmiştir.

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